شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي.. «غريب» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تعثر آخر للأهلي في مضمار الصدارة التي ما زالت تخطب وده، وقُربه، هذه المرة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه العين، في الجولة الـ19 من دوري المحترفين السعودي، على رديف استاد الجوهرة المشعة بجدة.

تقدم فريق العين في الدقيقة (39) بواسطة الكرواتي فيليب براداريتش، إثر تسديدة بديعة، عجزت قفازات الحارس محمد العويس أن تردها عن شباك الأهلي.

فيما عادل الأهلي النتيجة في الدقيقة (84) بهدف «الموهوب» عبدالرحمن غريب، بتمريرة ترك عليها عمر السومة إمضاء الصانع.

عثرة الأهلي أمام ضيفه متذيل الترتيب، أشعلت نار الغضب في المدرج الأخضر، إزاء تذبذب أداء الفريق، وغياب «سبورته» الفنية، والظهور الأول المخيب للمحترف السنغالي مباي نيانغ، واستمرار المغربي إدريس فتوحي في عدم إقناع أنصار الفريق أو كسب ثقتهم.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي النقطي إلى 35 نقطة في وصافة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما زاد العين رصيده إلى 14 نقطة، متذيلا ترتيب الدوري.