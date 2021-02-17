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الباطن يتغلب على مضيفه أبها

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- بواسطة أيمن الوشواش - نجح فريق الباطن في التغلب على مضيفه أبها في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة بنتيجة 2-1، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير للمحترفين .

سجل هدف الباطن الأول مهاجمه فابيو إبرو عند الدقيقة الـ26 من الشوط الأول، ليعادل النتيجة لأبها كارلوس سترانيد بيرغ في الدقيقة الـ39.

ومع بداية الشوط الثاني عاد الباطن من جديد للتقدم عن طريق اللاعب راكان الشملان في الدقيقة الـ49.

وبهذه النتيجة رفع الباطن نقاطه لـ23 نقطة، محتلا المركز الـ11، بينما بقي رصيد أبها عند 24 نقطة في المركز العاشر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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