شكرا لقرائتكم خبر الباطن يتغلب على مضيفه أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجح فريق الباطن في التغلب على مضيفه أبها في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة بنتيجة 2-1، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

سجل هدف الباطن الأول مهاجمه فابيو إبرو عند الدقيقة الـ26 من الشوط الأول، ليعادل النتيجة لأبها كارلوس سترانيد بيرغ في الدقيقة الـ39.

ومع بداية الشوط الثاني عاد الباطن من جديد للتقدم عن طريق اللاعب راكان الشملان في الدقيقة الـ49.

وبهذه النتيجة رفع الباطن نقاطه لـ23 نقطة، محتلا المركز الـ11، بينما بقي رصيد أبها عند 24 نقطة في المركز العاشر.