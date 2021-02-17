الباطن يتغلب على مضيفه أبها

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سجل هدف الباطن الأول مهاجمه فابيو إبرو عند الدقيقة الـ26 من الشوط الأول، ليعادل النتيجة لأبها كارلوس سترانيد بيرغ في الدقيقة الـ39.ومع بداية الشوط الثاني عاد الباطن من جديد للتقدم عن طريق اللاعب راكان الشملان في الدقيقة الـ49.
وبهذه النتيجة رفع الباطن نقاطه لـ23 نقطة، محتلا المركز الـ11، بينما بقي رصيد أبها عند 24 نقطة في المركز العاشر.
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