الاتحاد يرغب في ملاحقة الهلال بالتعاون

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وينشد التعاون صاحب المركز الثامن برصيد 25 نقطة، تحقيق الفوز وتقليص الفارق النقطي بينه وبين الاتحاد صاحب المركز الرابع برصيد 29 نقطة.في المقابل يبحث الزائر هو الآخر عن تحقيق الفوز لرفع رصيده والاقتراب من فرق المقدمة، حيث إن الفارق بينه وبين الهلال صاحب المركز الثالث، 4 نقاط.
يتفوق الاتحاد هجوميا من خلال نجاح لاعبيه في تسجيل 23 هدفا، بينما سجل هجوم التعاون 18 هدفا، وفيما يتوفق الاتحاد هجوميا، يتفوق التعاون دفاعيا، حيث يعد ثاني أقوى خط دفاع من خلال استقبال مرماه 15 هدفا، بفارق هدفين فقط عن دفاع الاتحاد.
ويبدو التكافؤ كبيرا بين الفريقين، ففي آخر 6 مواجهات تقاسما الفوز والتعادل، حيث فاز كل منهما في مباراتين وحضر التعادل مرتين.
وفي مباراة الدورالأول كان التعادل حاضرا بهدف لمثله.
الاتحاد الضيف تعادل في الجولة الماضية مع نده التقليدي الأهلي 1 - 1، فيما خسر التعاون أمام ضيفه القادسية 0 - 2.
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