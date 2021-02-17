فرسان مكة يكسبون معركة بريدة أمام الرائد

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وكان الرائد البادئ بالتسجيل عن طريق مدافعه منصور الحربي في الدقيقة 16، وعادل الوحدة النتيجة في الدقيقة 44، ثم عزز أنسيلمو تقدم فريقه بهدف ثان في الدقيقة 66، قبل أن يضيف البديل هيرناني سانتوس الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.ورفعت النتيجة رصيد الوحدة إلى 27 نقطة في المركز السادس موقتا، فيما أبقت الرائد على رصيده السابق 19 نقطة في المركز الـ 14، وسط حسرة كبيرة على فقدان نقاط المباراة بعدما أهدر لاعبه التشيلي روني فرنادنديز ضربة جزاء في الدقيقة الـ 55.
وكعادة الرائد في مبارياته الماضية، نجح في بسط نفوذه في أغلب المباريات وفي الوصول إلى مرمى المنافسين، إلا أنه يخسر بسبب سوء التغطية الدفاعية وتمركز اللاعبين في الميدان.
وشهد اللقاء إلغاء هدف للوحدة بعد الرجوع لتقنية الـ VAR في الدقيقة 73 بحجة التسلل من يوسف نياكتي.
كيف فاز الوحدة؟
- استثمار فراغات الأطراف الدفاعية والضغط على ارتكازي الرائد.
- اللعب بذكاء في الأوراق البديلة بنزول هيرناني سانتوس.
- استغلال القوة الأدائية والسرعة التي يمتلكها اللاعب أنسيلمو.
- عدم الاستقرار على طريقة معينة طوال المباريات الماضية.
- تباعد خط دفاع الفريق عن بقية الخطوط وهبوط مستوى الحارس عزالدين دوخه.
- إضاعة ضربة الجزاء كانت سبب تحول المباراة لصالح الوحدة.
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