شكرا لقرائتكم خبر إجراء القرعة النهائية لأشواط «كأس السعودية »2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم نادي سباقات الخيل واللجنة المنظمة لبطولة «كأس السعودية» قرعة تحديد أسماء الخيل ومواقع بواباتها في جهاز الانطلاق، إضافة لأسماء الخيالة المعتمدة، وذلك في جميع أشواط أمسيتي الكأس التي ستقام بنسخته الثانية مساء الجمعة والسبت المقبلين بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية، كما جرت قرعة الشوط الرئيس «كأس السعودية» الذي تبلغ جائزته 20 مليون دولار وشوط «كأس البحر الأحمر» الذي تبلغ جائزته 2.5 مليون دولار.

وحددت اللجنة بشكل نهائي الأسماء والخيالة المشاركين في الشوط الثاني «الشوط السعودي الدولي تكافؤ» على الميدان العشبي وجائزته 500 ألف دولار على مسافة 2100 م.

وستشهد بقية سباقات أمسية «كأس السعودية» السبت المقبل مشاركة عالمية واسعة النطاق في جميع الأشواط الستة، التي تبدأ بالشوط الأول على «كأس نيوم».

يذكر أن مجموع جوائز «كأس السعودية» لهذا العام تخطت حاجز الـ30 مليون دولار، ووصل عدد الدول المشاركة في المناسبة الأغلى في عالم سباقات الخيل إلى 9 دول مختلفة، فيما بلغ إجمالي الخيل المشاركة في الأشواط الدولية للأمسية 126 جوادا.