شكرا لقرائتكم خبر إجراء القرعة النهائية لأشواط «كأس السعودية »2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحددت اللجنة بشكل نهائي الأسماء والخيالة المشاركين في الشوط الثاني «الشوط السعودي الدولي تكافؤ» على الميدان العشبي وجائزته 500 ألف دولار على مسافة 2100 م.وستشهد بقية سباقات أمسية «كأس السعودية» السبت المقبل مشاركة عالمية واسعة النطاق في جميع الأشواط الستة، التي تبدأ بالشوط الأول على «كأس نيوم».
يذكر أن مجموع جوائز «كأس السعودية» لهذا العام تخطت حاجز الـ30 مليون دولار، ووصل عدد الدول المشاركة في المناسبة الأغلى في عالم سباقات الخيل إلى 9 دول مختلفة، فيما بلغ إجمالي الخيل المشاركة في الأشواط الدولية للأمسية 126 جوادا.
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