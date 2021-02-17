الهلال يستعد لتفجير غضبه في الاتفاق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يرمي الهلال بكامل ثقله وأوراقه المتاحة عندما يواجه الاتفاق اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض ضمن الجولة الـ19 من دوري الأمير محمد بن سلمان ، لتعويض إخفاق الجولة الماضية بعد أن خسر 0/ 1 من ضمك، الأمر الذي تسبب في إقالة المدير الفني، الروماني رازفان لوشيسكو وتعيين مدرب درجة الشباب روجيريو ميكالي بديلا موقتا.

ويأمل حامل اللقب النهوض مجددا والعودة للمنافسة على البطولة، ولا سيما أنه يحتل المركز الثالث برصيد 33 نقطة.

ويدرك الهلال صعوبة المهمة أمام فارس الدهناء الذي أمطر شباك أبها برباعية في الجولة الماضية رفعت رصيده إلى 27 نقطة، وبالتالي خطف المركز الخامس ليبقى على بعد نقطتين من الاتحاد صاحب المركز الرابع.

ويرغب المدرب الوطني خالد العطوي في استمرار حصد النقاط واستغلال الحالة الفنية المتذبذبة في الهلال على أمل أن يتعثر الاتحاد ويقفز إلى المركز الرابع.

قبل المواجهة