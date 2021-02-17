الهلال يستعد لتفجير غضبه في الاتفاق

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ويأمل حامل اللقب النهوض مجددا والعودة للمنافسة على البطولة، ولا سيما أنه يحتل المركز الثالث برصيد 33 نقطة.ويدرك الهلال صعوبة المهمة أمام فارس الدهناء الذي أمطر شباك أبها برباعية في الجولة الماضية رفعت رصيده إلى 27 نقطة، وبالتالي خطف المركز الخامس ليبقى على بعد نقطتين من الاتحاد صاحب المركز الرابع.
ويرغب المدرب الوطني خالد العطوي في استمرار حصد النقاط واستغلال الحالة الفنية المتذبذبة في الهلال على أمل أن يتعثر الاتحاد ويقفز إلى المركز الرابع.
قبل المواجهة
- مباراة اليوم هي الأولى للهلال تحت قيادة مدربه الموقت روجيريو ميكالي.
- 6 نقاط الفارق بين الفريقين لمصلحة الهلال.
- سجل الاتفاق مع مدربه الوطني خالد العطوي 30 هدفا متساويا مع الهلال.
- تذوق الهلال طعم الفوز 9 مرات، والخسارة 3 مرات، والتعادل 6 مرات.
- تذوق الاتفاق طعم الفوز 8 مرات، والخسارة 7 مرات، والتعادل 3 مرات.
- يفقد الهلال خدمات مدالله العلياني وسلمان الفرج وعبدالله المعيوف ومحمد كنو.
- تواجه الفريقان في 21 مباراة، فاز الهلال في 14 مباراة، مقابل فوزين للاتفاق، فيما تعادلا في 5 مباريات.
- آخر فوز للاتفاق على الهلال يعود إلى الدور الثاني من نسخة عام 2018.
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