القادسية يستهدف النصر لمواصلة الصحوة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستضيف فريق القادسية في الـ 6:10 مساء اليوم على مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة، نظيره النصر في إطار لقاءات الجولة الـ19 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكله أمل في فض الاشتباك مع ضيفه من خلال تحقيق الفوز عليه، حيث يملك كل منهما 25 نقطة في المركزين السادس والسابع مع أفضلية في فارق الأهداف للقادسية.

كما يطمح القادسية لرد اعتباره بعد أن خسر المباراة الأولى 0/ 2 حملا توقيع عبدالإله العمري وفراس البريكان.

وتغري الحالة غير المستقرة للنصر، والغيابات والخسارة الكبيرة التي تعرض لها أمام المتصدر الشباب برباعية في الجولة الـ18 الماضية، فريق القادسية لمواصلة النتائج الايجابية التي حققها في الجولات الأخيرة.

كما يدخل القادسية المواجهة بروح معنوية عالية نتيجة فوزه في الجولة الماضية على التعاون خارج الأرض.

ويتميز القادسية بقوة هجومية من خلال تواجد الثنائي كارلوس أندريا والنيجيري ستانلي أوهاتشي والنيجيري الآخر ليك جيمس، فيما ينتظر عودة الكولومبي اسبيريا للتشكيلة بعد تعافيه من الإصابة.

ويسعى حسن العمري وصيف هدافي الدوري برصيد 10 أهداف لمضاعفة رصيده في لقاء الليلة.

أما النصر، فيأمل بدوره في في مصالحة جماهيره بعد رباعية الشباب رغم غيابات عديدة في صفوفه بسبب الإيقاف والإصابات من أبرزها نورالدين مرابط، وسلطان الغنام، وخالد الغنام.

كما يغيب عن مرافقة الفريق، المدير التنفيذي حسين عبدالغني لإيقافه الموقت لمدة 15 يوما.

ويدخل النصر المواجهة بأربعة أجانب فقط هم: عبدالرزاق حمدالله وبيتروس وبراد جونز وبيتي مارتينيز.