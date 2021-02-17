شكرا لقرائتكم خبر القادسية يستهدف النصر لمواصلة الصحوة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما يطمح القادسية لرد اعتباره بعد أن خسر المباراة الأولى 0/ 2 حملا توقيع عبدالإله العمري وفراس البريكان.وتغري الحالة غير المستقرة للنصر، والغيابات والخسارة الكبيرة التي تعرض لها أمام المتصدر الشباب برباعية في الجولة الـ18 الماضية، فريق القادسية لمواصلة النتائج الايجابية التي حققها في الجولات الأخيرة.
كما يدخل القادسية المواجهة بروح معنوية عالية نتيجة فوزه في الجولة الماضية على التعاون خارج الأرض.
ويتميز القادسية بقوة هجومية من خلال تواجد الثنائي كارلوس أندريا والنيجيري ستانلي أوهاتشي والنيجيري الآخر ليك جيمس، فيما ينتظر عودة الكولومبي اسبيريا للتشكيلة بعد تعافيه من الإصابة.
ويسعى حسن العمري وصيف هدافي الدوري برصيد 10 أهداف لمضاعفة رصيده في لقاء الليلة.
أما النصر، فيأمل بدوره في في مصالحة جماهيره بعد رباعية الشباب رغم غيابات عديدة في صفوفه بسبب الإيقاف والإصابات من أبرزها نورالدين مرابط، وسلطان الغنام، وخالد الغنام.
كما يغيب عن مرافقة الفريق، المدير التنفيذي حسين عبدالغني لإيقافه الموقت لمدة 15 يوما.
ويدخل النصر المواجهة بأربعة أجانب فقط هم: عبدالرزاق حمدالله وبيتروس وبراد جونز وبيتي مارتينيز.
كانت هذه تفاصيل خبر القادسية يستهدف النصر لمواصلة الصحوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.