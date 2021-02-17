نشوة ضمك تهدد الفيصلي

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فبعد نجاحه في عبور الهلال بفوز تاريخي في الجولة الماضية، يدخل ضمك اللقاء بمعنويات مرتفعة ولا سيما أنه رفع رصيده إلى 16 نقطة، حيث يريد الاستمرار في سكة الانتصارات والهروب من قاع الترتيب، خاصة وأنه لا يزال يقبع في المركز الـ15 قبل الأخير وعلى بعد 3 نقاط فقط من الرائد صاحب المركز الـ 14. وحقق ضمك الفوز 4 مرات وتعادل في مثلها، ويعد ثاني أكثر الفرق تعرضا للخسارة بواقع 10 مرات بعد العين صاحب المركز الأخير.أما عنابي سدير فيبحث عن نفسه للخروج من أزمة النتائج السلبية التي كان آخرها أمام الوحدة برباعية ثقيلة أدخلته دائرة الخطر بعد أن توقف رصيده عند 20 نقطة في المركز الـ12.
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