بيدرو: العين يعيش لحظات مهمة

العين: عاطف صيام

أكد البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب العين عزمهم على مواصلة الانتصارات والاستمرار بنفس الروح والأداء بقوة في لقاء الفجيرة الجمعة في المرحلة 17 من دوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن فوزهم على الشارقة في المرحلة الماضية لا يعني شيئاً في حال عدم تحقيق الفوز على المنافس الفجراوي.

وقال بيدرو في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الفجيرة: نعيش لحظات مهمة في الوقت الحالي، وفوزنا الأخير على حساب المتصدر لم يساعدنا في تحسين موقعنا على لائحة الترتيب بالصورة المطلوبة والاقتراب أكثر من المراكز المتقدمة، لذلك علينا أن نستمر في تحقيق الانتصارات في مبارياتنا القادمة وفي مقدمتها مواجهة الفجيرة.

وأضاف: بالطبع مباراتنا أمام الفجيرة لن تكون سهلة بل ستكون أصعب من مواجهة المتصدر الشارقة في الجولة الماضية، وهي مهمة للغاية بالنسبة لنا ونحن مطالبون خلالها بإظهار قدراتنا الحقيقية، والشيء الجيد أننا استعدنا جهود بعض اللاعبين الذين غابوا عن مباريات الفريق في الفترة الماضية. وأوضح أن الفجيرة أنهي عقد مدربه السابق وتعاقد مع مدرب جديد وهم لا يعرفون شيئاً عن أفكاره، لذلك سيدخلون اللقاء وكأنها المباراة الأولى لهم في هذا الموسم.

وتابع: الأمر الأكثر أهمية حالياً هو تقديم مستوى لا يقل عن مستوانا أمام الشارقة للحصول على نقاط المباراة الثلاث لأنه يمكننا فقط التقدم على جدول ترتيب الدوري من خلال الفوز بنقاط جميع المباريات وهذا هو هدفنا وعلينا التركيز على الدخول في أجواء المباراة بقوة والاستفادة من الحالة البدنية الجيدة للفريق.