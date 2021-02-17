شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة كرة اليد تفقد بوشبص والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي الأربعاء حمد سلطان بوشبص مشرف المراحل السنية لكرة اليد في نادي الشارقة، وقد نعاه النادي وأسرة كرة اليد في الإمارات التي عرفته إدارياً مخلصاً ونشطاً وكان أحد الجنود المجهولين في مسيرة فرق مراحل «الملك» التي تهيمن على البطولات بشكل شبه مطلق في السنوات الأخيرة.

وكتب ناجي ربيعة عضو إدارة الألعاب الجماعية في نادي الشارقة ومشرف عام كرة اليد عبر حسابه في تويتر في نعيه للراحل«خبر أحزنني كثيراً.. وفاة زميلي وأخي وصديقي حمد سلطان بوشبص».