مباراة مثيرة.. الزمالك يخطف فوز قاتل من الإسماعيلي بهدف عالمي لـ ساسي «فيديو»

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق فريق الزمالك فوزا صعبا على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، منذ قليل، في الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري العام، وظهر الفريق الأبيض بأداء متوسط، وفي المقابل قدم «الدراويش» أداءً مميزا وشهدت المباراة حالة طرد للاعب الإسماعيلي حسين السيد.

وبدأت المباراة بخطورة لفريق الإسماعيلي في الدقيقة الخامسة، وسقط محمد صادق داخل منطقة الجزاء بعد دفعة من أحمد أبو الفتوح ومطالبات بركلة جزاء من لاعبي الإسماعيلي، ولكن يرفض الحكم، وبعدها سيطر الزمالك وضغط هجوميا، ثم تسديدة قوية من أحمد زيزو من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بمدافعي الإسماعيلي وابتعدت عن مناطق الخطورة.

ونظم الإسماعيلي هجمة مرتدة انتهت بتسديدة من شكري نجيب من داخل منطقة الجزء ارتطمت بمدافعي الزمالك، وبعدها تمريرة من فتوح من يسار منطقة الجزاء إلى سيف الدين الجزيري سددها قوية لكن تصدى لها حارس مرمى الإسماعيلي بنجاح.

وفي الدقيقة 33 سدد محمد الشامي كرة من خارج منطقة الجزاء لكن بعيدة عن المرمى، وأجرى «الدراويش» تغييرا مبكرا في الدقيقة 40 بخروج محمد حسن ونزول عماد حمدي بدلا منه، وفي الدقيقة 45 العارضة تنقذ مرمى الزمالك من رأسية شيلونجو بعد عرضية من الجهة اليمنى، وبعد ذلك لم يشهد باقي الشوط جديدا لينتهي بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني تغير الوضع كثيرا ونشط الفريقان هجوميا من أجل إحراز الأهداف، وفي الدقيقة 50 نجح الزمالك في إحراز الهدف الأول عن طريق يوسف أوباما، بعد كرة عرضية رائعة من زيزو من مخالفة من خارج منطقة الجزاء سددها محمود علاء لكن تصدى لها حارس المرمى، وارتدت إلى أوباما سددها في الشباك، وبعدها واصل الأبيض الهجمات، وفي الدقيقة 56 تمريرة من شيكابالا إلى حازم إمام أرسلها عرضية من يمين منطقة الجزاء شتتها لاعبو الإسماعيلي بنجاح.

وشهدت الدقيقة 62 هدف التعادل لفريق الإسماعيلي بعد هجمة مرتدة ثم تمريرة رائعة من شيلونجو إلى شكري نجيب يسار منطقة الجزاء سددها من يسار منطقة الجزاء وسكنت الكرة الشباك.

ونشط الزمالك بعدها وأجرى المدير الفني للفريق عددا من التغييرات، وفي الدقيقة 75 تبادل كرة رائع بين أشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري، ومن ثم تسديدة من الأول من يسار منطقة الجزاء مرت أعلى عارضة مرمى الإسماعيلي، وفي الدقيقة 88 نجح التونسي فرجاني ساسي في إحراز الهدف الأول بشكل رائع بعد تسديدة قوية من خارج منطقى الجزاء، لتنتهي المباراة بفوز الزمالك.

وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 29 نقطة في المركز الأول، بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند 8 نقاط في المركز الـ17 وقبل الأخير.