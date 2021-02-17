بث مباشر يوتيوب.. الزمالك × الإسماعيلي

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه به الإسماعيلي، في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات الأسبوع الــ 13 من عمر مسابقة الدورى العام.

وجاء تشكيل الزمالك على النحو الاتى :

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حازم امام * محمود علاء * محمود الونش * احمد فتوح

خط الوسط الدفاعى : طارق حامد * امام عاشور

ثلاثى تحت رأس الحربة : زيزو * أوباما * شيكابالا

مهاجم وحيد : سيف الدين الجزيري.

تشكيل الإسماعيلي

أعلن دراجان يوفيتش المدير الفني للإسماعيلي تشكيل فريقه الذي سيواجه به الزمالك.

وجاء تشكيل الدراويش كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد فوزي

في الدفاع: حسين السيد- مروان صحراوي- عبد الله جمعة عواض- أحمد فتحي "كاستيلو"

في الوسط: محمد صادق- محمد حسن- محمد عادل

في الهجوم: بينسون شيلونجو- شكري نجيب- محمد الشامي

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعدما خاض 11 مباراة.

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