اخبار الرياضه

حصاد الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 17\2\2021

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم الاربعاء 17\2\2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم، الأربعاء  الموافق 17/ 2/ 2021 شهد العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها ،  فوز غزل المحلة على الإنتاج الحربى ، و تعادل سيراميكا مع الاتحاد السكندرى ، بالإضافة الى توجيه اتحاد الكرة الدعوة الى انفانتيونو ، لحضور مئوية الجبلاية .، وعرض عماد النحاس الرحيل من المقاولون ، ورفض الإدارة .

025b8791d2.jpg

غزل المحلة يفوز على الإنتاج الحربى بهدف ويتقدم للمركز العاشر بالدورى

883cb3a9a8.jpg

عبد الحليم على وروقا يحتويان غضب المثلوثي بعد استبعاده من مواجهة الإسماعيلي

58f221fe2f.jpg

الاتحاد السكندري يتعادل مع سيراميكا بهدف لمثله بالدورى

8e91456429.jpg

عماد النحاس يعرض الرحيل عن المقاولون لرفع الحرج والإدارة ترفض

b12c998110.jpg

إدارة "المتحدة" تعتذر عن خطأ أون تايم سبورتس فى عنوان مباراة الزمالك والإسماعيلى

bc1d5f2941.jpg

 اتحاد الكرة يوجه الدعوة لانفانتيو ومسئولى فيفا لحضور مئوية الجبلاية

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا