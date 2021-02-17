شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 17\2\2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم، الأربعاء الموافق 17/ 2/ 2021 شهد العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها ، فوز غزل المحلة على الإنتاج الحربى ، و تعادل سيراميكا مع الاتحاد السكندرى ، بالإضافة الى توجيه اتحاد الكرة الدعوة الى انفانتيونو ، لحضور مئوية الجبلاية .، وعرض عماد النحاس الرحيل من المقاولون ، ورفض الإدارة .

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الاتحاد السكندري يتعادل مع سيراميكا بهدف لمثله بالدورى

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