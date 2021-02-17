شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الأربعاء 17\2\2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد النادى الأهلى، اليوم، الاربعاء ، الموافق 17/ 2 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، فى مقدمتها استفسار الاهلى عن عدم مشاركة المعارين مع فرقهم ، واجراء مسحة طبية قبل السفر لتنزانيا ، و موعد انتهاء عقوبة حسين الشحات افريقيا

الأهلي يسيطر على التشكيل المثالي للجولة الأولى من دوري ابطال أفريقيا

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، عن التشكيل المثالي لمباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2020-21، والتي اختتمت منافساتها أمس الخميس، بفوز الأهلي على ضيفه المريخ السوداني، بثلاثة أهداف دون مقابل.

وتواجد في التشكيل المثالي للجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، 4 لاعبين من الأهلي، وهم، محمد هاني، محمود وحيد، آلو ديانج، والمهاجم والتر بواليا.

الأهلي يستفسر عن عدم مشاركة المعارين مع فرقهم

استفسر مسئولو النادي الأهلي عن عدم مشاركة لاعبيه المعارين لأندية الدوري الممتاز مع أنديتهم، رغم أن التوجه كان منح الفرصة في خروج اللاعبين الناشئين للإعارة من أجل الحصول على فرصة المشاركة خارج القلعة الحمراء، واكتساب الخبرات الكافية قبل العودة للفريق الأحمر.

الأهلي يجري مسحة طبية استعدادًا لرحلة تنزانيا

أجرى ظهر اليوم الجهاز الفني والطبي ولاعبي الأهلي مسحة طبية؛ استعدادا لرحلة تنزانيا المرتقبة لمواجهة سيمبا التنزاني يوم 23 فبراير الجاري في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلى يطمئن على جاهزية البديل الثالث فى مباراة المريخ السودانى

شهدت مباراة الأهلى والمريخ السودانى بافتتاح دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، مشاركة أكثر من لاعب من اللاعبين البدلاء، والذين غابوا عن المشاركة فى الفترة الماضية، وتألقوا بشكل ملحوظ، ومنهم من شارك احتياطيا من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.

تعرف على موعد انتهاء عقوبة إيقاف حسين الشحات الإفريقية

يمتثل حسين الشحات لاعب الأهلي لعقوبة الإيقاف 4 مباريات من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على ضوء المشادة التي وقعت بينه وبين مصطفى محمد لاعب الزمالك السابق في نهائي النسخة الماضية من دوري الأبطال، وكانت سببا في غيابه عن مباريات فريقه الإفريقية ضد سونيديب بطل النيجر "ذهابا وإيابا" ومباراة المريخ السوداني في افتتاح دور المجموعات الإفريقي.

استمرار غياب صلاح ومعلول عن رحلة الأهلي لتنزانيا.. وأيمن وطاهر يقتربان من العودة للقائمة

يستمر غياب صلاح محسن مهاجم الأهلي عن رحلة سفر فريقه إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا يوم الثلاثاء المقبل في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.