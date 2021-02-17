شكرا لقرائتكم خبر عن إلقاء الزجاجة على الدكة ..شيكابالا يعترض على استبداله أمام الإسماعيلى .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترض محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب فريق الزمالك على قرار الجهاز الفنى للفريق ، باستبداله فى المباراة التى تجمع الفريق الأبيض مع الاسماعيلى فى الجولة الثالثة عشر من بطولة الدورى الممتاز .

وقام باتشيكو باستبدال شيكابلا وخروجه من المباراة، مع الاستعانة بأشرف بن شرقى بدلا منه ، ليقوم الاباتشى بالاعتراض على قرار المدير الفنى ، ليقوم أثناء خروجهمن الملعب بإلقاء زجاجة المياه بكل قوة، على مقاعد بدلاء فريقه ، غضبا على الخروج من اللقاء .

أحرزشكرى نجيب الهدف الأول لفريق الاسماعيلي في مرمي الزمالك في الدقيقة 63 من عمر مباراة الفريقين المقامة حاليا علي استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ 13 للدوري، لتصبح النتيجة تعادل الفريقين 1/1 بعدما تقدم أوباما للزمالك فى الدقيقة 50.

ويتصدر الزمالك قمة جدول الدوري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 11 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيد أمام غزل المحلة وسجل لاعبيه 19 هدف وتلقت شباكه 5 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل مع غريمه الأهلى ، في المقابل يحتل الدراويش المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط بعدما خاض 11 مباراة فاز فى لقاء وتعادل فى خمس مواجهات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفا.