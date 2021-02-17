شكرا لقرائتكم خبر عن إقالة محمد يوسف وجهازه المعاون من تدريب البنك الأهلى بسبب سوء النتائج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قدم مجلس إدارة نادي البنك الأهلي الشكر الي المدير الفني محمد يوسف وجهازه المعاون علي الجهد المبذول خلال الفترة التي تولي فيها قيادة فريق الكرة بنادي البنك الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز والتي غاب فيها التوفيق عن الفريق .

وجاء ذلك القرار عقب التراجع فى نتائج فريق البنك الأهلى فى بطولة الدورى المصرى حيث حصد 10 نقاط من 13 مباراة من الفوز في مباراة واحدة وتعادل في 7 مواجهات وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 15 هدف ومازال لديه لقاء مؤجل أمام أسوان ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدوري لتقام يوم الأحد 28 فبراير الجاري،

وتعقد لجنة الكرة برئاسة اللواء أشرف نصار إجتماعا لدراسة السير الذاتية لاختيار المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق خلال المرحلة المقبلة لقيادة الفريق الفترة المقبلة ولم يتم الاستقرار على مدرب مصرى أو أجنبى .