شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الفني للاسماعيلي: قدمنا افضل مباراة أمام الزمالك وسنسعى للفوز علي الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح البوسنى درجان يوفيتش المدير الفني لفريق الاسماعيلى عقب مواجهة الزمالك أن لاعبى الدراويش قدموا مباراة جيدة أمام فريق الزمالك اليوم والحصول على العديد من الفرص ولكن لم تستغل بالشكل الأمثل وهذة أفضل مباراة للفريق منذ فترة كبيرة .

أوضح البوسنى درجان يوفيتش خلال تصريحات صحافية قائلا " الاسماعيلي فى وضع سيء بجدول الدورى المصرى وذلك بسبب عدم التحضير منذ بداية الموسم والمحاولات حاليا لتحسين الأداء وسنحاول الفوز في مباراة الأهلي "

وتقدم مدرب فريق الاسماعيلى بالتهنئة للاعبى الفريق عقب الأداء الذى ظهروا عليه خلال سير اللقاء و الى لاعبى الزمالك أيضا عقب تحقيقهم الفوز .

نجح فريق الزمالك في تحقيق فوزا صعبا علي نظيره الإسماعيلي، بهدفين مقابل هدف وحيد، في القمة الكروية التي جمعت الفريقين، اليوم، الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

تقدم أوباما بهدف للزمالك في الدقيقة 50 بشكل معاكس لسير المباراة وسيطرة الدراويش واقترابهم أكثر من مرة للتسجيل، فيما تعادل شكري نجيب للإسماعيلي في الدقيقة 63 بعد خطأ فادح من حارس الزمالك محمد أبو جبل، قبل أن يقتل البديل فرجاني ساسى المباراة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 89 من زمن اللقاء.