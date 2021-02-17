شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الأربعاء 17 / 2 /2021 في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء 17 / 2 / 2021 إقامة 4 مباريات فى بطولة الدورى المصرى لكرة القدم، حيث التقى أسوان مع المقاولون العرب، وغزل المحلة مع الإنتاج الحربى، والاتحاد السكندرى مع سيراميكا، وأخيرا الزمالك مع الإسماعيلى.

حقق فريق أسوان بقيادة مديره الفنى علاء عبد العال الفوز على نظيره المقاولون العرب بنتيجة 1 / 0 فى إطار المباراة التى جمعتهما على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، أحرز الهدف عبد العزيز موسى " زيزو " لاعب أسوان لفريقه أمام ذئاب الجبل فى الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول.

بهذه النتيجة رفع نادى اسوان رصيده إلى النقطة 14 في المركز الثانى عشر، بينما بقى المقاولون في المركز الرايع عشر برصيد 11 نقطة.

واكتفى فريق الاتحاد السكندرى بالتعادل الإيجابي مع سيراميكا بهدف لكل فريق، جاء هدف الاتحاد السكندري عن طريق كريم الديب في الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول، قبل أن يتعادل شريف دابو لسيراميكا في الدقيقة 73 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة يحتل سيراميكا المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في مثلهما وخسر ثلاثة لقاءات وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 12هدف وما زال لديه لقاء مؤجل، فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الحادى عشر برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز في 4 وتعادل في 3 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 13 هدف ومازال لديه 4 مباريات مؤجلة.

حقق فريق غزل المحلة فوزا مهما وصعبا على نادى الإنتاج الحربى بهدف نظيف، فى المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأحرز أحمد الشيخ هدف غزل المحلة الوحيد في الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء، بعدما وضعها على يسار حارس الإنتاج الحربى.

بهذا الفوز رفع نادى غزل المحلة رصيده إلى 17 نقطة في المركز العاشر من 13 مباراة فاز فى 4 وتعادل في 5 مواجهات وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 15 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل، بينما بقى فريق الإنتاج الحربى في المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط بعدما خاض 13 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في ثلاثة لقاءات وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 26 وما زال لديه لقاء مؤجل.

حسم فريق الزمالك قمة "ولاد العم"، أمام الإسماعيلي، وفاز عليه بهدفين مقابل هدف وحيد، في القمة الكروية التي جمعت الفريقين، اليوم، الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

تقدم أوباما بهدف للزمالك في الدقيقة 50 بشكل معاكس لسير المباراة وسيطرة الدراويش واقترابهم أكثر من مرة للتسجيل، فيما تعادل شكري نجيب للإسماعيلي في الدقيقة 63 بعد خطأ فادح من حارس الزمالك محمد أبو جبل، قبل أن يقتل البديل فرجاني ساسى المباراة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 89 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة يتصدر الزمالك قمة جدول الدوري المصري برصيد 29 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيد أمام غزل المحلة وسجل لاعبيه 21 هدف وتلقت شباكه 6 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل مع غريمه الأهلى، في المقابل يحتل الدراويش المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط بعدما خاض 12 مباراة فاز فى لقاء وتعادل فى خمس مواجهات وخسر 6 مرات وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا.