شكرا لقرائتكم خبر عن هل تجبر أزمات محمود كهربا الأهلى على بيعه نهاية الموسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادى الأهلى، تصرفاته المثيرة للجدل، وآخرها مشادته مع عمرو السولية خلال مباراة الفريق مع المريخ السودانى التي أقيمت الثلاثاء في أولى مباريات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وحقق النادى الأهلى فوزا كبيرا على المريخ في افتتاح مبارياته في دور المجموعات بثلاثية نظيفة، سجلها محمد مجدى قفشة ومحمود كهربا والكونغولى والتر بواليا في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولى.

وشهدت المباراة مشادة بين كهربا وعمرو السولية خلال أحداث المباراة، بعدما اشتبك كهربا لفظيا مع لاعب المريخ السودانى، ليتدخل السولية ويطالب كهربا بالابتعاد عنه وعدم الحديث معه، ليرفض كهربا ويواصل الحديث ليتسبب في غضب السولية في مشهد لا يليق، ليتدخل محمد الشناوى ويطالب كهربا بالاعتذار لعمرو السولية، وهو ما قام به اللاعب وينتهى الموقف.

وكان كهربا وحسين الشحات قد تسببا في حرمان الأهلى منهما بعدما اخترقا الفقعة الطبية والإجراءات الاحترازية في بطولة كأس العالم للأندية والتي حقق فيها الأهلى الميدالية البرونزية والمركز الثالث، ولكن عانى الأهلى من غيابهما وهو ما جعل إدارة النادى تحذرهما من مثل هذه الأفعال.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى، وقع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على محمود عبد المنعم كهربا، نظرًا لما بدر منه قبل مران الفريق تجاه الشناوى، وحرص كهربا بعد الانتهاء من المران والوصول إلى منزله على العودة إلى مقر النادى مرة ثانية وقدم اعتذارًا لسيد عبد الحفيظ ومحمد الشناوى كابتن الفريق فى حضور وليد سليمان.

بالإضافة إلى إيقافه 10 مباريات بعد الأحداث التي تسبب فيها كهربا في مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك والتي أقيمت بينهما في الإمارات وتسببت في ظهور صورة غير إيجابية عن الكرة المصرية.

فهل تجبر أزمات ومشاكل محمود كهربا إدارة النادى الاهلى برئاسة محمود الخطيب، الى البحث عن عرض مناسب لرحيل اللاعب في نهاية الموسم، أم تسطيع الإدارة إجباره على الالتزام.