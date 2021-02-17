شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: البنا يستجيب لـVAR ويلغى هدفا فى لقاء الزمالك والإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الزمالك * الإسماعيلي

المسابقة: الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدورى العام

الملعب: استاد القاهرة

حكم المباراة: محمود البنا

المساعد الأول: أحمد توفيق طلب

المساعد لثانى: سمير جمال

الحكم الرابع: طارق سامى

حكام الـVAR: نادر قمر الدولة، محمود ناجى

نتيجة المباراة:هدفين مقابل هدف لصالح الزمالك

ميزان التقييم لطاقم الحكام:

حكم المباراة: محمود البنا

القرارات الفنية والسيطرة على المباراة: فى مباراة من المباريات ذات درجة صعوبة عالية تمكن الحكم محمود البنا من السيطرة على احداثها نتيجة الشخصية القوية والتعاون المثمر والنموذجى بين طاقم التحكيم والـVAR وكانت أهم الحالات التحكيمية كالتالى:

الحالة الاولى: فى الدقيقة 4 من الشوط الأول مطالبة من لاعبى الإسماعيلي بركلة جزاء بداعى الدفع الحكم قريب ويشير باستمرار اللعب نتيجة المنافسة العادلة بين مدافع الزمالك ومهاجم الإسماعيلي والقرار صحيح.

الحالة الثانية: فى الدقيقة 47 منافسة عادلة داخل صندوق الإسماعيلي بين سيف الجزيرى ومدافع الإسماعيلي الصحراوى الحكم قريب ويشير باستمرار اللعب لعدم وجود مخالفة ركلة جزاء والقرار صحيح.

الحالة الثالثة: فى الدقيقة 56 يحتسب البنا هدف لصالح الزمالك ثم يعود للـVAR وبعد مشاهدة الحالة يقوم بإلغاء الهدف نتيجة الدفع الواضح من لاعب الزمالك سيف الدين الجزيرى ضد حارس مرمى الإسماعيلي والقرار صحيح.

عنصر اللياقة البدنية والتمركز: لياقة بدنية جيدة واستخدام جيد لعنصر التحمل العام، تحمل السرعة، بالإضافة إلى متابعة اللعب داخل مناطق الجزاء لمتابعة الحالات الدقيقة ونجح فى ذلك.

تطبيق مبدأ اتاحة الفرصة: طبق الحكم مبدأ اتاحة الفرصة فى الدقائق 19، 86 لصالح الإسماعيلي.

العقوبات الانضباطية والبطاقات: أنذر الحكم كلا من محمد حسن، محمد صادق، شكرى نجيب، حسين السيد، عماد حمدى من فريق الإسماعيلي فى الدقائق 21، 27، 34، 67، 74 نتيجة اللعب بتهور والمسك لتعطيل الهجوم الواعد، وفى الدقيقة 94 يشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب الإسماعيلي حسين السيد للإنذار الثانى نتيجة الاعتراض على قرار الحكم. كما أنذر طارق حامد من الزمالك فى الدقيقة 90 نتيجة السلوك غير الرياضى. وكان يجب انذار لاعب الزمالك محمود علاء فى الدقيقة 84 نتيجة تعطيل الهجوم الواعد.

تقييم الحكمين المساعدين:

المساعد الأول: أشار على حالات التسلل فى الدقيقة 38، 45 بتقدير صحيح.

المساعد الثانى:فى الدقائق 58،67 قرار باستمرار اللعب لعدم وجود التسلل.

الحكم الرابع: تعاون مع طاقم التحكيم طبقا للقانون.

حكام الـVAR: تدخل صحيح من الVAR وتطبيق صحيح لمفهوم البروتوكول فى إلغاء هدف الزمالك الثانى نتيجة مخالفة الدفع من مهاجم الزمالك سيف الجزيرى لحارس مرمى الإسماعيلي.