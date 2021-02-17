شكرا لقرائتكم خبر عن العندليب و عبد الهادي يدعمان جهاز الإسماعيلي معنويًا بعد الخسارة من الزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عبد الحليم على مدير الكرة لفريق الزمالك ومدحت عبد الهادى المدرب المساعد للفريق الأبيض على دعم الجهاز الفني للاسماعيلى واللاعبين والتحدث مع عماد سليمان عضو اللجنة الفنية بالدراويش والمشرف العام على فريق الكرة عقب الخساراة أمام الفريق الأبيض في المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد القاهرة الدولى في بطولة الدورى المصرى .

نجح فريق الزمالك في تحقيق فوزا صعبا علي نظيره الإسماعيلي، بهدفين مقابل هدف وحيد، في القمة الكروية التي جمعت الفريقين، اليوم، الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

تقدم أوباما بهدف للزمالك في الدقيقة 50 بشكل معاكس لسير المباراة وسيطرة الدراويش واقترابهم أكثر من مرة للتسجيل، فيما تعادل شكري نجيب للإسماعيلي في الدقيقة 63 بعد خطأ فادح من حارس الزمالك محمد أبو جبل، قبل أن يقتل البديل فرجاني ساسى المباراة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 89 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة يتصدر الزمالك قمة جدول الدوري المصري برصيد 29 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيد أمام غزل المحلة وسجل لاعبيه 21 هدف وتلقت شباكه 6 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل مع غريمه الأهلى، في المقابل يحتل الدراويش المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط بعدما خاض 12 مباراة فاز فى لقاء وتعادل فى خمس مواجهات وخسر 6 مرات وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا.