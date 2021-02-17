شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. جماهير الزمالك تهتف لـ" ساسى " و أحضان بين حسين السيد و محمود البنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام حسين السيد لاعب فريق الاسماعيلى بتحية الحكم محمود البنا وتبادل الاحضان عقب صافرة النهاية رغم طرد اللاعب في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة التي جمعت بين الزمالك والدراويش وذلك سبب أعتراضة الشديد .

ووجه جمهور نادى الزمالك الذى تواجد في المدرجات بتحية اللاعب التونسى فرجانى ساسى عقب أحرازة هدف الفوز والمطالبة بتجديد عقدة و الاستمرار داخل القلعة البيضاء .

حسم فريق الزمالك قمة "ولاد العم"، أمام الإسماعيلي، وفاز عليه بهدفين مقابل هدف وحيد، في القمة الكروية التي جمعت الفريقين، اليوم، الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

تقدم أوباما بهدف للزمالك في الدقيقة 50 بشكل معاكس لسير المباراة وسيطرة الدراويش واقترابهم أكثر من مرة للتسجيل، فيما تعادل شكري نجيب للإسماعيلي في الدقيقة 63 بعد خطأ فادح من حارس الزمالك محمد أبو جبل، قبل أن يقتل البديل فرجاني ساسى المباراة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 89 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة يتصدر الزمالك قمة جدول الدوري المصري برصيد 29 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيد أمام غزل المحلة وسجل لاعبيه 21 هدف وتلقت شباكه 6 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل مع غريمه الأهلى، في المقابل يحتل الدراويش المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط بعدما خاض 12 مباراة فاز فى لقاء وتعادل فى خمس مواجهات وخسر 6 مرات وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا.