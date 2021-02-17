شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد لـ فرجانى ساسى :"يا مزيكا يا رايق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النجم مصطفى محمد لاعب نادى جالاتا سراي والمعار من الزمالك، زميلة فرجانى ساسى عقب تسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 89 من زمن اللقاء، الذى فاز به الأبيض بهدفين مقابل هدف.

ونشر مصطفى محمد ، عبر ستورى حسابه بموقع انستجرام، صورة فرجانى ساسى، وعلق قائلاً:"فرجانى يا مزيكا يا رايق"



مصطفى محمد عبر انستجرام

نجح فريق الزمالك في تحقيق فوزا صعبا علي نظيره الإسماعيلي، بهدفين مقابل هدف وحيد، في القمة الكروية التي جمعت الفريقين، اليوم، الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

تقدم أوباما بهدف للزمالك في الدقيقة 50 بشكل معاكس لسير المباراة وسيطرة الدراويش واقترابهم أكثر من مرة للتسجيل، فيما تعادل شكري نجيب للإسماعيلي في الدقيقة 63 بعد خطأ فادح من حارس الزمالك محمد أبو جبل، قبل أن يقتل البديل فرجاني ساسى المباراة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 89 من زمن اللقاء.

وسجل شيكابالا هدف للزمالك في الدقيقة 56 لكن الحكم محمود البنا رفضه بعد الرجوع لتقنية الفيديو، بداعى تداخل سيف الجزيري مع محمد فوزي حارس الإسماعيلى واسقاط الكرة من يده.