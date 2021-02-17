شكرا لقرائتكم خبر عن الظهور الأول لمعاون يوفيتش فى قمة الزمالك والإسماعيلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مواجهة الإسماعيلى مع الزمالك الظهور الأول للبوسنى نيرمين باسيتش المدرب العام الجديد والذى سينضم للجهاز الفنى الذى يقوده مواطنه دراجان يوفيتش.

جاء ذلك، بناءً على طلب من المدير الفنى سعيا لتوفير كافة الأجواء التى تكفل استعادة نتائج مميزة ترضى طموحات الجماهير.

أعلن البوسنى دراجان يوفيتش المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى تشكيل لاعبيه تحضيرا لمواجهة الزمالك بقمة الأسبوع الــ13 ببطولة الدورى المحلى.

وجاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى:

حارس مرمى.. محمد فوزى

خط الدفاع.. حسين السيد – مروان الصحراوى – أحمد كاستيلو – عبد الله جمعة

خط الوسط.. – محمد حسن – محمد عادل – محمد صادق

أمامهم.. شكرى نجيب – محمد الشامى

خط الهجوم.. شيلونجو

على مقاعد البدلاء.. محمد صبحى، محمد هاشم، عماد حمدى، رضوان شريفى، عمر الوحش – نادر رمضان – بابل – زياد طارق – فخر الدين بن يوسف.

حراسة المرمي: محمد أبو جبل

خط الدفاع : محمود علاء – محمود حمدى “الونش” – أحمد فتوح – حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – أحمد سيد “زيزو” – محمود عبدالرازق “شيكابالا”

خط الهجوم: سيف الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من، محمود عبدالرحيم “جنش” ومحمد عبدالغنى وعبدالله جمعة وفرجانى ساسى ومحمد أشرف “روقا” وأشرف بن شرقى وحميد أحداد ومروان حمدى وأسامة فيصل