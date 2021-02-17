شكرا لقرائتكم خبر عن نادى "إيرو سبورت" يستقبل غدا البطل العالمى بيج رامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم نادى "إيرو سبورت" التابع لوزارة الطيران المدني، غدا الخميس، حفل استقبال خاص للبطل العالمى ممدوح السبيعي الشهير بـ بيج رامي (Big Ramy) الحاصل على المركز الأول عالميًا في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام، داخل مقر النادي، وسط حضور إعلامي وقيادات الوزارة وشركاتها التابعة.

وكانت شركة "مصر للطيران" قد وقعت بروتوكول رعاية لـ بيج رامي الحاصل على المركز الأول عالميًا في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام.

وأكدت مصر للطيران، إن بيج رامي يمثل نموذج للمثابرة والاصرار للشباب المصري الذي يجب أن يُحتذى به، وأن رعاية الشركة لأبطال مصر العالميين هو من منطلق اهتمامها كشركة وطنية برعاية الكوادر الرياضية في مختلف الألعاب الرياضية، ومن منطلق المسئولية المجتمعية التي تقع على عاتق الشركة لرعاية الأبطال الرياضيين.