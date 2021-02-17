مدرب الأهلي عن منتقدي فريقه بالمونديال: "مينفعش تكون في ثانوي وتنتقد حد في ماجستير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استنكر سامي قمصان، المدرب المساعد بجهاز النادي الأهلي، الانتقادات التي كانت تُطال فريقه في كل مواجهة له ببطولة كأس العالم للأندية الأخيرة.

وقال قمصان، في مداخلة بفضائية الأهلي، اليوم الأربعاء:"قبل مواجهتنا لفريق الدحيل قالوا لن نستطع مجاراته وحين فزنا قالوا ضعيفاً وكذلك كانوا يتوقعون أن نُهزم بنتيجة ثقيلة أمام بايرن ميونخ وهكذا، ولمن انتقدنا (مينفعش تكون في ثانوي وتنتقد حد في ماجستير)".

وتابع المدرب المساعد بجهاز الأهلي:"الحمدلله الفترة الماضية استطعنا إسعاد جماهيرنا، ونغلق على أنفسنا جيدًا وكان هدفناً خلال هذه الفترة فصل اللاعبين عن مونديال الأندية والإنجاز الذي تحقق فنخوض بطولة دوري أبطال أفريقيا يُشارك بها بطل كل دولة ولو ركزت الناس لوجدتنا الفريق الذي فاز بثلاثية في الجولة الأولى وكان لدينا فرصًا كثيرة".

واسترسل قمصان:"من أنواع الضغوطات التي كانت تحدث للاعبين عي التركيز مع الصفقات الجديدة ودائمًا يكون التركيز يكون للصفقات الجديدة، بواليا تعاقدنا معه وهو لاعب مميز سجل 13 هدفاً بالدوري ولديه قدرات مميزة ولكن أي لاعب ينتقل لفريق جديد يحتاج للتسجيل ثم الانطلاق".

وأتم مدرب الأهلي تصريحاته بالتشديد على ضرورة مساندة لاعب فريقهم مروان محسن خلال الفترة المقبلة؛ لما يتمتع به من قدرات فنية.