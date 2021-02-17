خاص.. عواد قرر الرحيل عن الزمالك بنهاية الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

قال عمر البنا وكيل محمد عواد حارس الزمالك، إن اللاعب قرر الرحيل بشكل نهائي عن الفريق الأبيض بنهاية الموسم حال عدم حصوله على فرصة المشاركة أساسيا.

ويلعب محمد أبوجبل أساسيًا مع الزمالك، فيما يتواجد محمود عبدالرحيم "جنش" بديلاً.

وقال البنا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "عواد تحمل الكثير من الأمور والظلم وتعامل باحترافية مع كل ما تعرض له لعلمه بأنه يلعب في نادٍ كبير بحجم الزمالك ورغم تركيزه التام في التدريبات يجد نفسه خارج القائمة".

وأوضح وكيل عواد، أنه تلقى عرضين من الدوري السعودي، الباطن في الصيف الماضي، لضمه في يناير، مضيفا: "النادي تمسك بخدماته ورفض العرضين ووعده بالحصول على فرصة المشاركة، وهو ما لم يحدث"

وأكمل: "عواد تم التعاقد معه في أغلى صفقة انتقال لحارس مصري، وحلمه كان اللعب للزمالك، مع تقديره الكامل لجماهير الزمالك التي دعمته وقت مشاركته مع فريق الوحدة السعودي".

وأضاف: "عواد ظلم، ومن العدل حصول جميع الحراس على فرصة، وكل الحراس يخطئون، حتى وإن مر بفترة انخفاض للمستوى فلا يمكن أن يتم إبعاده بهذا الشكل عن المشاركة".