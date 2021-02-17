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"كورونا" يتسبب في إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك والإسماعيلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

قرر مراقب مباراة الزمالك والإسماعيلي إلغاء المؤتمر الصحفي بعد المباراة وذلك لعدم قدرة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك على الحضور.

وحقق الزمالك الفوز على الإسماعيلي 2-1 بمسابقة الدوري في مباراة أقيمت بملعب ستاد القاهرة الدولي.

وأفاد مراسل الخليج 365 أن باتشيكو لم يتواجد في قاعة المؤتمر الصحفي بعد المباراة وذلك لعدم تواجد المترجم الخاص به لإصابته بفيروس المستجد "كوفيد-19".

وأشار مراسل "الخليج 365" إلى رغبة باتشيكو في حضور المؤتمر لكن عدم وجود المترجم حالت دون ذلك.

ورفض مراقب المباراة حضور مدحت عبدالهادي المدرب المساعد بدلا من باتشيكو المؤتمر الصحفي وذلك لأن اللوائح تنص على حضور المدرب.

وحاول مراقب المباراة التواصل مع مسؤولي اتحاد الكرة لشرح الموقف وايجاد حل لكن لم يكن هناك أي رد، فتقرر إلغاء المؤتمر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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