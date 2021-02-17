البنك الأهلي يقيل محمد يوسف وجهازه المعاون.. مصدر لمصراوي: جلال خليفته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

قرر نادي البنك الأهلي إقالة محمد يوسف المدير الفني للفريق وجهازه المعاون وقدم لهم الشكر على قيادة الفريق في الفترة الماضية، فيما كشف مصدر داخل النادي عن أن خالد جلال سيخلفه في تدريب الفريق.

وقال بيان البنك الأهلي: "قدم مجلس إدارة نادي البنك الأهلي الشكر للمدير الفني محمد يوسف وجهازه علي الجهد المبذول خلال الفترة التي تولى فيها قيادة فريق الكرة بنادي البنك الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز والتي غاب فيها التوفيق عن الفريق".

وتابع النادي في بيانه: "يتمني مجلس إدارة نادي البنك الأهلي التوفيق للكابتن محمد يوسف وجهازه خلال الفترة المقبلة".

واختتم قائلًا: "تعقد لجنة الكرة برئاسة اللواء أشرف نصار اجتماعا لدراسة السير الذاتية لاختيار المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق خلال المرحلة المقبلة".

وكشف مصدر من داخل نادي البنك الأهلي في تصريحاته لـمصراوي أن النادي في الوقت الحالي يتفاوض مع خالد جلال لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.

وتراجع ترتيب البنك الأهلي في جدول أندية دوري WE المصري إلى المركز الـ15 برصيد 10 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن مراكز الهبوط بعد 13 جولة.