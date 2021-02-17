"بيانات واعتذار وتوضيح".. تقرير تلفزيوني يثير الجدل قبل لقاء الزمالك والإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبيرتو
تسبب تقرير تلفزيوني في إثارة جدل كبير ونشوب أزمة قبل المباراة المرتقبة بين الزمالك والإسماعيلي بمسابقة الدوري الممتاز.
ويستضيف ملعب استاد القاهرة مباراة الزمالك والإسماعيلي ضمن الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري.
بدأت الأزمة بسبب تقرير تم بثه عبر قناة "أون تايم سبورتس" من خلال برنامج "BE ONTIME" بعنوان "الزمالك والإسماعيلي في قمة لا تحتمل المجاملات أو التفويت".
وقام الإعلامي كريم خطاب مقدم البرنامج بتوضيح الأمر من خلال البرنامج قائلا "اعتذر لأي شخص تفهم التقرير بشكل خاطئ، الأمر متعلق بالاتهامات التي تحيط بالمباراة في هذا الشأن".
وعاد وقام بنشر تغريدة عبر حسابه على "تويتر" "الشرح و الإعتذار و رغم انها مش غلطتي و المسئول عنها هيتحملها اكيد لأنه فاجئني انا شخصيا بيها".
وأكد "لكن بالنيابة عن كل زمايلى و عن كل القناة بعتذر لجمهور الزمالك و جمهور الاسماعيلي".
وأصدر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بيانا رسميا طالب من خلاله قناة "أون تايم سبورتس" بالاعتذار عن ما حدث في البرنامج.
وجاء بيان الإسماعيلي:
ما حدث في أحد البرامج لقنوات أون تايم سبورت خطأ من أحد العاملين نسى أنه يعمل في قنوات كبيرة ناقله لمباريات الدوري، ولم يخلع عباءة تعصبه علي باب الأستديو.
وأضاف أن النادى الإسماعيلي يحمله مسئوليه الاحتقان الذي حدث لجماهير الإسماعيلي وافقادها الثقه في حيادية البرنامج وبالتالي القنوات كلها.
لذلك يطلب النادي من اداره القنوات تقديم اعتذار رسمي عن ماحدث وعقاب المتسبب وعدم تكرار مثل هذه الأفعال والتي لاتصب في صالح الرياضه المصرية.
والإسماعيلي يثق في إدارة القنوات وجميع العاملين بها في قدرتهم على إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.
وبعد ذلك قامت اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك بإصدار بيان رسمي وأبدت استيائها مما حدث عبر القناة وطالبت بسرعة تحرك "إعلام المصريين".
وجاء بيان الزمالك:
أعربت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن استيائها الشديد من الأسلوب الذي إنتهجته قناة "أون تايم سبورت" من خلال برنامجها الصباحي "بي أون تايم" خلال حديثه عن مباراة الزمالك والإسماعيلي حيث قام البرنامج بالاساءة للناديين الكبيرين عندما أشار التقرير إلى مانصه (الزمالك يواجه الإسماعيلي في مباراة لا تحتمل المجاملات أو التفويت) وهو ما من شأنه استفزاز كل من له علاقة بالناديين الكبيرين.
وأضافت اللجنة أنها حريصة كل الحرص على الدفاع عن كيان نادي الزمالك وجماهيره العظيمة وأنها لن تدخر جهدا في سبيل التصدي لكل من تسول له نفسه الإساءة لنادينا الكبير لاسيما وأنه عبر تاريخه يؤدي مبارياته بكل النزاهة والشرف.
وطالبت اللجنة المؤسسة الوطنية "إعلام المصريين" بسرعة التحرك لإيقاف تلك التجاوزات التي تشعل أجواء التعصب بين الجماهير.
وفي نفس السياق، قامت الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية بإصدار بيان تعتذر خلاله عن الأمر والتحقيق في الأمر واتخاذ القرار اللازم حيال من تسبب في هذا الأمر
وجاء البيان على النحو التالي:
صرح المهندس حسام صالح المتحدث الرسمي باسم الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية ان ادارة المتابعة علي القنوات التابعة للمجموعة قد رفعت تقرير عاجل عن خطأ تحريري تم رصده علي قناة اون تايم سبورتس يوحي في معناه بالاثارة بين ناديين من اعرق الاندية المصرية ذات الجماهيرية.
و بعرض هذا التقرير علي ادارة المجموعة برئاسة الاستاذ تامر مرسي تم اتخاذ اجراءات تصحيحية بالاعتذار الفوري علي الهواء مباشرة كما تم تحويل المسئولين عن هذا الخطأ للتحقيق و اتخاذ اجراءات رادعة.
واكد صالح علي اعتذار ادارة القناة عن هذا الخطأ حتي و ان كان فرديا مع كل التقدير للنادي الإسماعيلي و نادي الزمالك و اكد ان مجموعة قنوات اون تايم سبورتس تقف علي مسافة متساوية من كل الاندية المصرية و تنبذ كل تصرف يدعو للتعصب او اشعال اي فتنة جماهيرية.
وحرص الإعلامي تامر صقر مقدم الاستوديو التحليلي للمباراة على توضيح الأمر قائلا "شبكة أون تايم سبورتس تقف دائما على مسافة واحدة من الجميع، ولقاءات الزمالك والإسماعيلي دائما هي قمة في الإثارة والمتعة واللعب النظيف".
وقام أيضا كلا من فاروق جعفر وأيمن يونس ومحمد صلاح أبو جريشة" بالتعليق على الأمر خلال الاستوديو التحليلي قبل مباراة الزمالك والإسماعيلي.