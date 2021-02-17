"بيانات واعتذار وتوضيح".. تقرير تلفزيوني يثير الجدل قبل لقاء الزمالك والإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبيرتو

تسبب تقرير تلفزيوني في إثارة جدل كبير ونشوب أزمة قبل المباراة المرتقبة بين الزمالك والإسماعيلي بمسابقة الدوري الممتاز.

ويستضيف ملعب استاد القاهرة مباراة الزمالك والإسماعيلي ضمن الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري.

بدأت الأزمة بسبب تقرير تم بثه عبر قناة "أون تايم سبورتس" من خلال برنامج "BE ONTIME" بعنوان "الزمالك والإسماعيلي في قمة لا تحتمل المجاملات أو التفويت".

وقام الإعلامي كريم خطاب مقدم البرنامج بتوضيح الأمر من خلال البرنامج قائلا "اعتذر لأي شخص تفهم التقرير بشكل خاطئ، الأمر متعلق بالاتهامات التي تحيط بالمباراة في هذا الشأن".

وعاد وقام بنشر تغريدة عبر حسابه على "تويتر" "‏الشرح و الإعتذار و رغم انها مش غلطتي و المسئول عنها هيتحملها اكيد لأنه فاجئني انا شخصيا بيها".

وأكد "لكن بالنيابة عن كل زمايلى و عن كل القناة بعتذر لجمهور الزمالك و جمهور الاسماعيلي".

وأصدر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بيانا رسميا طالب من خلاله قناة "أون تايم سبورتس" بالاعتذار عن ما حدث في البرنامج.

وجاء بيان الإسماعيلي:

ما حدث في أحد البرامج لقنوات أون تايم سبورت خطأ من أحد العاملين نسى أنه يعمل في قنوات كبيرة ناقله لمباريات الدوري، ولم يخلع عباءة تعصبه علي باب الأستديو.

وأضاف أن النادى الإسماعيلي يحمله مسئوليه الاحتقان الذي حدث لجماهير الإسماعيلي وافقادها الثقه في حيادية البرنامج وبالتالي القنوات كلها.

لذلك يطلب النادي من اداره القنوات تقديم اعتذار رسمي عن ماحدث وعقاب المتسبب وعدم تكرار مثل هذه الأفعال والتي لاتصب في صالح الرياضه المصرية.

والإسماعيلي يثق في إدارة القنوات وجميع العاملين بها في قدرتهم على إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.

وبعد ذلك قامت اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك بإصدار بيان رسمي وأبدت استيائها مما حدث عبر القناة وطالبت بسرعة تحرك "إعلام المصريين".

وجاء بيان الزمالك:

أعربت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن استيائها الشديد من الأسلوب الذي إنتهجته قناة "أون تايم سبورت" من خلال برنامجها الصباحي "بي أون تايم" خلال حديثه عن مباراة الزمالك والإسماعيلي حيث قام البرنامج بالاساءة للناديين الكبيرين عندما أشار التقرير إلى مانصه (الزمالك يواجه الإسماعيلي في مباراة لا تحتمل المجاملات أو التفويت) وهو ما من شأنه استفزاز كل من له علاقة بالناديين الكبيرين.

وأضافت اللجنة أنها حريصة كل الحرص على الدفاع عن كيان نادي الزمالك وجماهيره العظيمة وأنها لن تدخر جهدا في سبيل التصدي لكل من تسول له نفسه الإساءة لنادينا الكبير لاسيما وأنه عبر تاريخه يؤدي مبارياته بكل النزاهة والشرف.

وطالبت اللجنة المؤسسة الوطنية "إعلام المصريين" بسرعة التحرك لإيقاف تلك التجاوزات التي تشعل أجواء التعصب بين الجماهير.

وفي نفس السياق، قامت الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية بإصدار بيان تعتذر خلاله عن الأمر والتحقيق في الأمر واتخاذ القرار اللازم حيال من تسبب في هذا الأمر

وجاء البيان على النحو التالي:

صرح المهندس حسام صالح المتحدث الرسمي باسم الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية ان ادارة المتابعة علي القنوات التابعة للمجموعة قد رفعت تقرير عاجل عن خطأ تحريري تم رصده علي قناة اون تايم سبورتس يوحي في معناه بالاثارة بين ناديين من اعرق الاندية المصرية ذات الجماهيرية.

و بعرض هذا التقرير علي ادارة المجموعة برئاسة الاستاذ تامر مرسي تم اتخاذ اجراءات تصحيحية بالاعتذار الفوري علي الهواء مباشرة كما تم تحويل المسئولين عن هذا الخطأ للتحقيق و اتخاذ اجراءات رادعة.

واكد صالح علي اعتذار ادارة القناة عن هذا الخطأ حتي و ان كان فرديا مع كل التقدير للنادي الإسماعيلي و نادي الزمالك و اكد ان مجموعة قنوات اون تايم سبورتس تقف علي مسافة متساوية من كل الاندية المصرية و تنبذ كل تصرف يدعو للتعصب او اشعال اي فتنة جماهيرية.

وحرص الإعلامي تامر صقر مقدم الاستوديو التحليلي للمباراة على توضيح الأمر قائلا "شبكة أون تايم سبورتس تقف دائما على مسافة واحدة من الجميع، ولقاءات الزمالك والإسماعيلي دائما هي قمة في الإثارة والمتعة واللعب النظيف".

وقام أيضا كلا من فاروق جعفر وأيمن يونس ومحمد صلاح أبو جريشة" بالتعليق على الأمر خلال الاستوديو التحليلي قبل مباراة الزمالك والإسماعيلي.