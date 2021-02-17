حازم إمام: أرفض الإساءة لناديي الزمالك والإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن حازم إمام، لاعب الزمالك والمنتخب الوطني، رفضه الإساءة لناديه أو الإسماعيلي، مطالبًا أن ينال المُخطيء عقابه.

ودوّن حازم إمام، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، اليوم الأربعاء:"أرفض تمامًا الإساءة لناديي الزمالك والإسماعيلى أحد أعرق و أكبر الأندية في الشرق الأوسط و أفريقيا".

وأتم لاعب الزمالك والمنتخب السابق، تدوينته بـ :"بالطبع لن تؤثر هذه الأشياء الصغيرة في قيمة و مكانه الناديين الكبيرين و جماهيرهم العظيمة ومن المؤكد أن المخطيء سينال عقابه".

ويلتقي الزمالك نظيره الإسماعيلي، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 13 من بطولة الدوري.