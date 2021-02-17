فرجاني ساسي يزيد فارق القمة للزمالك بهدف قاتل في شباك الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

خطف فريق الزمالك فوزًا مهمًا أمام نظيره الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة 13 من بطولة الدوري.

وتقدم الزمالك في الدقيقة 50 بهدف سجله لاعبه يوسف أوباما قبل أن يتعادل شكري نجيب بهدف للإسماعيلي في الدقيقة 63 قبل أن يخطف فرجاني ساسي هدف الفوز للزمالك بالدقيقة 87.

وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 29 في صدارة جدول الدوري بفارق 8 نقاط عن الأهلي- المتبقي له 3 مباريات-، بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة 8 في المركز 17.

وإليكم ملخصاً بأبرز أحداث المباراة:

بداية سريعة لأحداث المباراة فمرت خمس دقائق أولى وسط سيطرة نسبية من قبل الإسماعيلي الذي طالب لاعبه حسين السيد بركلة جزاء في الدقيقة 4 بداعي دفع أحمد فتوح ظهير الزمالك له، ولكن احتسب الحكم الكرة ركلة مرمى، ثم واصل الإسماعيلي بفرصة أخرى بتمريرة طويلة في اتجاه محمد صادق، ولكن أبوجبل كان أقرب لها وأمسكها داخل منطقة الجزاء.

واصل فريق الإسماعيلي الضغط دون أي خطورة حتى ظهرت أخطر فرص اللقاء في الدقيقة 11، ولكن ارتطمت تسديدة أوباما في دفاع الإسماعيلي.

رد الإسماعيلي في الدقيقة 13 بكرة خطرة فتواجد شيلونجو وشكري نجيب على حدود منطقة الجزاء أمام ثلاثة مدافعين من الزمالك ولكن شكري نجيب سدد في النهاية بجسد مدافعي الزمالك.

الدقيقة 17 كاد يخطف الإسماعيلي هدفًا بعدما أساء محمود علاء تقدير عرضية شكري نجيب، وكادت تصل لشيلونجو داخل منطقة الجزاء، ولكن أبعدها طارق حامد؛ ليرد الزمالك بهجمة في الدقيقة 18 كادت تكون خطرة حال وصولها لأوباما بحدود منطقة الجزاء ولكن أبعدها.

وفي الدقيقة 20 كاد يتقدم الزمالك بتهيئة أحمد أبوالفتوح الكرة داخل منطقة الجزاء لسيف الجزيري الذي سددها بيد محمد فوزي حارس الإسماعيلي.

الدقيقة 28: كاد يتقدم الإسماعيلي بعدما أخطأ محمد أبوجبل، ولكن لم يستغل محمد الشامي الكرة وأرسل تسديدة بطريقة "لوب" بعيدة عن المرمى.

وصلنا للدقيقة 30 وما زال التعادل مستمرًا بين الفريقين.

وفي الدقيقة 40 أجرى الإسماعيلي تغييرًا بالدفع بعماد حمدي بدلًا من محمد حسن.

واصل الإسماعيلي الضغط فكاد يُسجل في الدقيقة 45+1 بعدما ارتطمت رأسية شيلونجو في عارضة الزمالك وأخرجها الدفاع.

الحكم يُعلن نهاية الشوط الأول بعد مرور دقيقتين بدلًا من الوقت الضائع.

انطلاقة سريعة للشوط الثاني شهدت كرة خطرة جديدة للإسماعيلي في الدقيقة 48 بتسديدة من محمد صادق من يسار الملعب ارتطمت بالشباك من الخارج.

الزمالك رد سريعاً في الدقيقة 50 بركلة حرة نفذها زيزو داخل منطقة الجزاء سددها محمود علاء في جسد محمد فوزي حارس الإسماعيلي لترتد إلى أوباما الذي سددها في المرمى محرزًا هدف التقدم لنادي الزمالك.

الدقيقة 57: سجل سيف الجزيري الهدف الثاني للزمالك بعدما سقطت من يد محمد فوزي حارس الإسماعيلي ولكن الحكم لجأ إلى تقنية الفيديو عقب اعتراض لاعبي الإسماعيلي.

الدقيقة 58: الحكم يلغي الهدف بداعي تداخل الجزيري مع محمد فوزي حارس الإسماعيلي بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو var.

الدقيقة 59: الزمالك عاد بهجمة خطرة بتمرير رائعة من شيكابالا من يمين الملعب لزميله أوباما داخل منطقة الجزاء الذي أراد توجيهها برأسه بطريقة "اللوب" في مرمى الإسماعيلي، ولكن ابتعدت عن المرمى.

وفي الدقيقة 60: عاد أوباما برأسية مرة أخرى ولكن أمسك بها محمد فوزي حارس الإسماعيلي.

الدقيقة 61: تغيير أول للإسماعيلي بخروج محمد صادق ومشاركة أري بابل.

الدقيقة 64: الكرة وصلت لشكري نجيب وسط دفاعات الزمالك ليُسدد الكرة في المرمى متعادلاً لفريقه.

الدقيقة 65: خروج إمام عاشور ومشاركة فرجاني ساسي.

الدقيقة 66: خروج شيكابالا ومشاركة أشرف بنشرقي.

الدقيقة 69: الزمالك كاد يتقدم مرة أخرى بركلة حرة سددها زيزو مرت بجانب قائم محمد فوزي حارس الإسماعيلي.

الدقيقة 72: مشاركة عمر الوحش بدلًا من شيلونجو.

وشهدت الدقيقة 73 توقف اللعب بعد سقوط محمود حمدي "الونش" لاعب الزمالك مصابًا بعد كرة مشتركة مع محمد الشامي لاعب الإسماعيلي داخل منطقة جزاء الزمالك.

استؤنف اللعب في الدقيقة 74 بهجمة خطرة للزمالك بتمريرة من سيف الجزيري لبنشرقي داخل منطقة جزاء الإسماعيلي، ولكن سددها اللاعب المغربي أعلى المرمى.

في الدقيقة 82: أخرج باتشيكو سيف الجزيري ودفع بمروان حمدي كما أخرج زيزو ودفع بحميد أحداد.

الدقيقة 87: تسلم فرجاني ساسي تمريرة رائعة من أوباما سددها بطريقة رائعة في مرمى الإسماعيلي.

الحكم يحتسب 5 دقائق وقتًا بدلًا من الضائع.

الدقيقة 90+4: الحكم يشهر البطاقة الصفراء الثانية لحسين السيد ومن ثمّ طرده.

الحكم يطلق صافرة النهاية بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.