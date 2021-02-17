نتيجة مباراة الاهلي والعين في الدوري السعودي “من جديد.. الراقي يهدر الفرصة الذهبية”

تعرف على نتيجة مباراة “الاهلي والعين” في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 17-2-2021 ضمن الجولة 19 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

تعادل النادي الاهلي بشق الأنفس مع “العين” في المباراة التي أقيمت على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، ليفوت فرصة ذهبية أخرى للإقتراب من المتصدر “الشباب” الذي خسر اليوم أمام “الفتح” لحساب الجولة الحالية.

وتقدم العين بالهدف الأول عن طريق الكرواتي “فيليب براداريتش” في الدقيقة (40) بتسديدة صاروخية، قبل أن يخطف “عبد الرحمن غريب” هدف التعادل للأهلي في الدقيقة (84).

وبتلك النتيجة اكتفى الاهلي بإضافة نقطة إلى رصيده ليصبح 35، في المركز الثاني وبفارق 3 نقاط عن المتصدر “الشباب”، وبفارق نقطتين عن صاحب المركز الثالث الهلال الذي سيواجه الاتفاق غدًا.

ونقل بث مباشر مباراة “الاهلي والعين” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق الرياضي السعودي “مشاري القرني”، وانطلقت صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 20:20 بتوقيت السعودية، 19:20 بتوقيت مصر، 17:20 بتوقيت جرينتش.

وبدأ فريق العين المباراة بشكلٍ جيد وكان قريب من التسجيل في أكثر من مناسبة قبل أن يأتي أول تهديد من قبل أهلي جدة عن طريق “عمر السومة” الذي سدد كرة في الدقيقة (18)، أبعدها الحارس “أمين بخاري”.

وأهدر الفنزويلي “خوان بابلو انور” فرصة تسجيل الهدف الأول لفريق العين عند الدقيقة (35)، بعدما تابع تمريرة الشريمي ولكنه بتسديدة بعيدة عن مرمى محمد العويس.

وحملت الدقيقة (40) النبأ السار لفريق العين عندما سجل الكرواتي “فيليب براداريتش”، الهدف الأول بتسديدة صاروخية سكنت المقص الأيسر للحارس محمد العويس، لينتهي الشوط الأول بتقدم متذيل الترتيب على الراقي.

وفي الشوط الثاني كثف الاهلي هجماته وواصل ضغطته حتى سجل نجمه “عمر السومة” هدفًا في الدقيقة (55)، ولكن تقنية الفيديو ألغته بداعي التسلل.

وأضاع “بادو ندياي” فرصة مضاعفة النتيجة لفريقه “العين” بعدما دخل اقتحم منطقة جزاء الاهلي بمجهود فردي رائع، قبل ان سدد كرة بيسراه تصدى لها محمد العويس ببراعة.

وأهدى عمر السومة زميله “عبد الرحمن غريب” تمريرة رائعة مستغلاً خطأ الخيبري ليسجل الأخير هدف التعادل للراقي في الدقيقة (84)، وفشل الفريقين في إضافة أي جديد في باقي الدقائق لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي (1-1).

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