عاجل | تشكيلة يوفنتوس الاساسية امام بورتو في دوري أبطال أوروبا

أعلن المدير الفني الايطالي الشاب “آندريا بيرلو” تشكيلة يوفنتوس الاساسية التي سيخوض بها مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الاربعاء أمام بورتو البرتغالي على ملعب الدراجاو.

وقرر بيرلو خوض مباراة يوفنتوس وبورتو اليوم بخطة 4-4-1-1 رغم غياب الظهير الأيمن الدولي الكولومبي “خوان كوادرادو” للإصابة، ليضع “دانيلو وماتياس دي ليخت وجورجيو كيليني وأليكس ساندرو” في الخط الخلفي.

واستغنى بيرلو عن ثنائية كريستيانو رونالدو وآلفارو موراتا في خط الهجوم، بعدما فشلت في مباراة قمة الدوري الايطالي أمام نابولي مطلع هذا الأسبوع، حين خسر اليوفي بهدف دون رد على ملعب دييجو آرماندو مارادونا.

وحل السويدي كولوسيفسكي بدلاً من آلفارو موراتا في التشكيل الأساسي لمباراة يوفنتوس وبورتو، لكنه سيلعب خلف كريستيانو رونالدو بقليل، بالتالي ستصبح الخطة 4-5-1 في حال فقدان الكرة.

والتالي تشكيلة يوفنتوس الاساسية:

فوجيتش تشيزني

دانيلو – دي ليخت – كيليني – أليكس ساندرو

فيديريكو كييزا – آدريان رابيو – رودريجو بينتانكور – ويستون مكيني

ديان كولوسيفسكي

كريستيانو رونالدو

والتالي تشكيلة بورتو الاساسية

أغوستين مارشيسين

زيدو سانوسي – بيبي كليبر – مبيمبا – ويلسون مانافا

أوتافيو – سيرجيو أوليفيرا – ماتيوس أوريبي – جيسيوس كورونا

مهدي طارمي – موسى ماريجا