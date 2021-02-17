فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة الزمالك والاسماعيلي في الدوري المصري We “ساسي يخطف الأضواء بلدغة الكبار”

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب لأهداف مباراة “الزمالك والاسماعيلي”، في اهم مباريات اليوم الأربعاء 17-2-2021، ضمن الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.

انتزع النجم التونسي “فرجاني ساسي” الفوز لفريقه الزمالك من أمام “الاسماعيلي” بعدما سجل هدفًا عالميًا في الدقائق الأخيرة من المباراة التي انتهت بنتيجة (2-1) لصالح الفارس الأبيض.

وتقدم نادي الزمالك بالهدف الأول في الدقيقة (50) عن طريق “يوسف أوباما”، قبل ان يتعادل “شكري نجيب” لنادي الاسماعيلي في الدقيقة (63).

وسجل فرجاني ساسي هدف الانتصار لنادي الزمالك في الدقيقة (88)، بعدما سدد كرة ملتفة من على حدود منطقة الجزاء سكنت سقف شباك حارس الدراويش.

ونقل بث مباشر مباراة الزمالك والاسماعيلي على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي “مدحت شلبى”، على القناة الصوتية الأولى، و”حاتم بطيشة” على القناة الصوتية الثانية.

وانطلقت صافرة بداية المباراة من الحكم المصري “محمود البنا”، في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.

وبهذا الانتصار ابتعد الزمالك بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري، وبفارق 8 نقاط عن الاهلي الذي يمتلك 3 مباريات مؤجلة، ورفع الفارس الأبيض رصيده إلى 29 نقطة من 12 مباراة، انتصر في 9 مناسبات، وتعادل مرتين، وخسر مرة واحدة.

في المقابل، ظل نادي الاسماعيلي في المركز قبل الأخير في جدول الترتيب، بعدما تجمد رصيده عند النقطة الثامنة.

يذكر ان آخر مباراة جمعت الزمالك والاسماعيلي كانت في شهر أكتوبر من العام الماضي 2020، بملعب القاهرة الدولي، وحسمها فريق ميت عقبة لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

هدف الزمالك الثاني عن طريق ساسي

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