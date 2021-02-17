بث مباشر | شاهد مانشستر سيتي وايفرتون في الدوري الانجليزي “كورة لايف”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر كورة لايف لمباراة “مانشستر سيتي وايفرتون”، في أهم مباريات اليوم الاربعاء 17-2-2021، ضمن مؤجلات الجولة 16 من الدوري الانجليزي الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وايفرتون على قناة بي ان سبورت 3، بصوت المعلق الرياضي الليبي “محمد بركات”، كما ينقل على قناة سكاي سبورتس بريميرليج.

وتقام مواجهة مانشستر سيتي وايفرتون على ملعب جوديسون بارك، بإدارة من الحكم الانجليزي “مارتن أتكينسون”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 20:15 بتوقيت جرينتش، 22:15 بتوقيت مصر، 23:15 بتوقيت السعودية.

لا يزال ايفرتون يراقب المركز الرابع والمؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ولكن سجله الأخير المتمثل في فوز وحيد فقط من آخر ست مباريات، سيجعل هدفه في مهب الريح إذ لم يعالج كارلو أنشيلوتي مشاكل الفريق الدفاعية خلال المباريات المقبلة.

وفشل ايفرتون في الحفاظ على نظافة شباكه في تلك المباريات الستة الأخيرة، وتلقى أهدافًا بمتوسط مرتفع قدره 2.17 هدفًا في المباراة الواحدة.

ويتواجد ايفرتون في المركز السابع في جدول الترتيب وفي رصيده 37 نقطة، جمعها من 22 مباراة، انتصر في 11 مناسبة، وتعادل في 4، وتلقى 7 هزائم، وسجل لاعبوه 34 هدفًا، ودخل مرماه 30.

في المقابل، يعد مانشستر سيتي هو المرشح الأوفر حظًا للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد سلسلة من 16 انتصار متتالي في جميع المسابقات وهو رقم لم يحققه أي فريق من قبل في إنجلترا.

واللافت للنظر، أن مانشستر سيتي لم يتأخر في النتيجة في أي من مبارياتهم الـ 15 السابقة في الدوري الانجليزي الممتاز، وهذا بفضل خط دفاعهم القوي الذي حافظ على نظافة شباكهم 14 مرة في 23 مباراة في الدوري، ولم يحقق أي فريق هذا العدد من “الكلين شيت” بعد مرور 23 جولة منذ موسم 2008/2009.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الانجليزي وفي رصيده 53 نقطة، جمعها من 23 مباراة، انتصر في 16 لقاء، وتعادل في 5، وخسر مرتين، وسجل لاعبوه 46 هدفًا، واستقبلت شباكه 14 هدف كأقوى خط دفاع في المسابقة حتى الآن.

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