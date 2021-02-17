بث مباشر | مشاهدة مباراة اشبيلية وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “اشبيلية وبوروسيا دورتموند” في أهم مباريات اليوم الأربعاء 17-2-2021 ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ينقل بث مباشر مباراة “اشبيلية وبوروسيا دورتموند” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق الرياضي القطري “يوسف سيف”، كما ينقل على قناة سكاي سبورت 1 النمساوية، وقناة بي تي سبورت 3 البريطانية.

وتقام مواجهة اشبيلية وبوروسيا دورتموند على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، بإدارة من الحكم الهولندي “داني ماكيلي”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

تأهل نادي اشبيلية إلى دور ثمن النهائي بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة، حيث حقق 4 انتصارات، وتعثر في مباراتين أمام تشيلسي حيث خسر ذهابًا وتعادل إيابًا، وسجل 9 أهداف، وتلقت شباكه 8.

وحقق اشبيلية الانتصار في آخر 5 مباريات خاضها في الدوري الاسباني، وسيسعى لنقل تفوقه إلى المستوى القاري وذلك لتحقيق الانتصار قبل مواجهة الإياب على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

على الجانب الآخر، تعافى بوروسيا دورتموند بعد هزيمة واحدة في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، ونجح في خطف صدارة المجموعة السادسة بتحقيقه 4 انتصارات وتعادل.

وتراجعت نتائج واداء فريق بوروسيا دورتموند كثيرًا خلال الفترة القصيرة الماضية بعد رحيل مدربه السويسري “لوسيان فافير”، حيث انتصر في مباراة واحدة فقط من 6 مباريات لعبها في الدوري الألماني.

اشبيلية 1-1 بوروسيا دورتموند

???? ملعب سانشيز بثخوان (الأندلس-إشبيلية)

???? دوري ابطال اوروبا (ذهاب دور ال16)

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بث مباشر اشبيلية بوروسيا دورتموند (الأحداث الرئيسية فقط)

♻️ قم بتحديث هذه الصفحة أول بأول للتعرف على تفاصيل اللقاء أثناء سير اللعب “ريفريش”

???????? تشكيلة إشبيلية اليوم : ياسين بونو – إسكوديرو – دييجو كارلوس – كوندي – خيسيوس نافاس – جوردان – فيرناندو – ايفان راكيتيتش – جوميز – سوسو – يوسف النصيري.

: ياسين بونو – إسكوديرو – دييجو كارلوس – كوندي – خيسيوس نافاس – جوردان – فيرناندو – ايفان راكيتيتش – جوميز – سوسو – يوسف النصيري. ???????? تشكيلة بوروسيا دورتموند اليوم : هيتزت – أكانجي – هوملز – موري باوزا – جيريرو – بيلينجهام – إيميري تشان – محمود داوود – ماركو ريوس – جادون سانشو – إيرفينج هالاند

: هيتزت – أكانجي – هوملز – موري باوزا – جيريرو – بيلينجهام – إيميري تشان – محمود داوود – ماركو ريوس – جادون سانشو – إيرفينج هالاند الشوط الأول

7″ ⚽️ إشبيلية يتقدم 1-0 عن طريق صانع الألعاب الاسباني “سوسو”

8″ ???? صنع هدف تقدم إشبيلية اللاعب البرازيلي “فيرناندو”

19″ ⚽️ دورتموند يعدل النتيجة 1-1 عن طريق صانع الألعاب السوري الألماني “محمود داوود”

20″ ???? صنع هدف تعادل دورتموند اللاعب النرويجي “هالاند”

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