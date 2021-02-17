بث مباشر | شاهد الزمالك والاسماعيلي في الدوري المصري We “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمباراة “الزمالك والاسماعيلي”، في اهم مباريات اليوم الأربعاء 17-2-2021، ضمن الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة الزمالك والاسماعيلي على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي “مدحت شلبى”، على القناة الصوتية الأولى، و”حاتم بطيشة” على القناة الصوتية الثانية.

وتقام مواجهة الزمالك والاسماعيلي على ملعب القاهرة الدولي، بإدارة من الحكم المصري “محمود البنا”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.

تعد مباراة الزمالك والاسماعيلي إحدى قمم الدوري المصري الممتاز، بل من أعرق المواجهات في تاريخ المسابقة المحلية، حيث ألتقى الفريقان في 114 مباراة في بطولة الدوري، حقق الفارس الأبيض 50 انتصارًا، مقابل 32 للدراويش، فيما سيطر التعادل على 32 لقاء.

وسجل فريق الزمالك 142 هدفًا في شباك الاسماعيلي في تلك المباريات، فيما زار الدراويش شباك الفارس الأبيض 118 مرة.

وبعيدًا عن أرقام الماضي، يحتل نادي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري في الوقت الحالي وبفارق 5 نقاط عن الاهلي الذي يمتلك مباراتين مؤجلتين، وجمع الفارس الأبيض 26 نقطة من 11 مباراة، انتصر في 8 مناسبات، وتعادل مرتين، وخسر مرة واحدة.

في المقابل، يمر نادي الاسماعيلي بفترة هي الأصعب على مدار تاريخه، حيث يتواجد في المركز قبل الأخير في جدول الترتيب، وفي رصيده 8 نقاط، جمعها من 11 مباراة، انتصر في لقاء وحيد، وتعادل في 5 مباريات، وخسر في مثلها.

يذكر ان آخر مباراة جمعت الزمالك والاسماعيلي كانت في شهر أكتوبر من العام الماضي 2020، بملعب القاهرة الدولي، وحسمها فريق ميت عقبة لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر يلا شوت مباراة الزمالك والاسماعيلي في الدوري المصري

..