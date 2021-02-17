فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة غزل المحلة والانتاج الحربي فى الدوري المصري اليوم

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب اهداف مباراة غزل المحلة والانتاج الحربي، في إحدى مباريات اليوم الأربعاء 17-2-2021، ضمن الجولة 14.
استعاد غزل المحلة نغمة الانتصارات التي توقفت في المرحلة الماضية بفوزه على مضيفه الانتاج الحربي 1-صفر على ملعب السلام، بإدارة الحكم محمد سلامة.
وسجل احمد الشيخ الهدف الوحيد في الدقيقة 36 من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة محمد سلامة بعد العودة لحكم الفيديو المساعد “في آيه آر”.
ورفع غزل المحلة رصيده الى 17 نقطة وصعد الى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما تجمد رصيد الانتاج الحربي عند 9 نقاط في المركز السادس عشر بعدما مني بالخسارة الثانية تواليا والسابعة هذا الموسم.
إليكم فيديو هدف المباراة
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