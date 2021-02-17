بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلي في الدوري المصري We

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الزمالك والاسماعيلي”، في اهم مباريات اليوم الأربعاء 17-2-2021، ضمن الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة الزمالك والاسماعيلي على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي “مدحت شلبى”، على القناة الصوتية الأولى، و”حاتم بطيشة” على القناة الصوتية الثانية.

وتقام مواجهة الزمالك والاسماعيلي على ملعب القاهرة الدولي، بإدارة من الحكم المصري “محمود البنا”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.

تعد مباراة الزمالك والاسماعيلي إحدى قمم الدوري المصري الممتاز، بل من أعرق المواجهات في تاريخ المسابقة المحلية، حيث ألتقى الفريقان في 114 مباراة في بطولة الدوري، حقق الفارس الأبيض 50 انتصارًا، مقابل 32 للدراويش، فيما سيطر التعادل على 32 لقاء.

وسجل فريق الزمالك 142 هدفًا في شباك الاسماعيلي في تلك المباريات، فيما زار الدراويش شباك الفارس الأبيض 118 مرة.

وبعيدًا عن أرقام الماضي، يحتل نادي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري في الوقت الحالي وبفارق 5 نقاط عن الاهلي الذي يمتلك مباراتين مؤجلتين، وجمع الفارس الأبيض 26 نقطة من 11 مباراة، انتصر في 8 مناسبات، وتعادل مرتين، وخسر مرة واحدة.

في المقابل، يمر نادي الاسماعيلي بفترة هي الأصعب على مدار تاريخه، حيث يتواجد في المركز قبل الأخير في جدول الترتيب، وفي رصيده 8 نقاط، جمعها من 11 مباراة، انتصر في لقاء وحيد، وتعادل في 5 مباريات، وخسر في مثلها.

يذكر ان آخر مباراة جمعت الزمالك والاسماعيلي كانت في شهر أكتوبر من العام الماضي 2020، بملعب القاهرة الدولي، وحسمها فريق ميت عقبة لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

الزمالك 2-1 الاسماعيلي

???? ملعب القاهرة الدولي (القاهرة)

???? الدوري المصري الممتاز (الجولة 13)

انتهت

بث مباشر الزمالك الاسماعيلي

???? أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة قمة الدوري المصري بين الزمالك والاسماعيلي في الجولة 13.

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???? أصحبكم على مدار الدقائق التالية “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365.

الشوط الأول

1″ صافرة بداية اللقاء..

5″ انطلاقة سريعة من كلا الفريقين دون جس نبض..

10″ سيطرة ميدانية من الزمالك في مستهل هذا المشوار..

20″ الاسماعيلي الأقرب والأخطر على المرمى رغم قلة المحاولات..

21″ ???? بطاقة صفراء للاعب وسط الاسماعيلي محمد حسن.

27″ ???? بطاقة صفراء للاعب الاسماعيلي محمد صادق.

29″ أووووووووووووه…نجم هجوم الاسماعيلي “الشامي” يهدر فرصة هدف مؤكد بعد هجمة مرتدة أخطأ حارس مرمى الزمالك “أبو جبل” في تقديرها بخروج سيء على حدود منطقة الجزاء، ليتسلم الشامي الكرة ويضعها من فوق الحارس لكنها تمر جوار القائم الأيمن.

34″ سيف الدين الجزيري يمر بشكل رائع على الرواق الأيمن بمراوغة مذهلة ، لكن العرضية الأرضية سيئة لم تصل لأحد زملائه داخل المنطقة..

34″ هجمة مرتدة للاسماعيلي بقيادة الشامي، تأخر كثيرًا في تمريرها لتقطع وترتد الهجمة على الدراويش..

34″ الشامي بطيء في اتخاذ القرارات وأناني كذلك..

35″ ???? بطاقة صفراء ثالثة للاسماعيلي من نصيب شكري نجيب.

42″ تغيير إضطراري في الاسماعيلي بنزول “عماد حمدي” بدلاً من محمد حسن.

46″ أوووووووووووووووووووه…العارضة تنقذ الزمالك من هدف مؤكد برأسية شيلونجو ..

46″ شيلونجو تلقى تمريرة عرضية نموذجية من الجهة اليمنى ارتقى لها أعلى من الجميع ليضرب الكرة في الأرض بالرأس لترتفع وترتطم في العارضة وتخرج.. يا لها من فرصة!

47″ صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل 0/0.

استراحة..

الشوط الثاني

45″ بداية الشوط الثاني..

49″ ⚽️ جوووووووووووووووول …يوسف أوباما يسجل الهدف الأول لنادي الزمالك..بعد متابعة جميلة لتسديدة محمود علاء داخل منطقة الستة ياردات.

…يوسف أوباما يسجل الهدف الأول لنادي الزمالك..بعد متابعة جميلة لتسديدة محمود علاء داخل منطقة الستة ياردات. 57″ ❌ هدف ملغي للزمالك سجله سيف الدين الجزيري بعد تدخل جسدي قوي علي حارس مرمى الاسماعيلي محمد فوزي..

61″ ???? تغيير في صفوف الاسماعيلي بنزول “آري بابل” بدلاً من محمد صادق..

63″ ⚽️ جوووووووووووووووووول …الاسماعيلي يعدل النتيجة 1/1 عن طريق “شكري نجيب” بعد هجمة مرتدة وشبه انفراد ، انهاه بتسديدة أرضية ذكية ذهبت على أقصى يسار أبو جبل الذي خرج من مرماه لمحاولة غلق زوايا التسديد لكنه لم ينجح.

…الاسماعيلي يعدل النتيجة 1/1 عن طريق “شكري نجيب” بعد هجمة مرتدة وشبه انفراد ، انهاه بتسديدة أرضية ذكية ذهبت على أقصى يسار أبو جبل الذي خرج من مرماه لمحاولة غلق زوايا التسديد لكنه لم ينجح. 63″ ???? شيلونجو كان صاحب التمريرة الحاسمة في لعبة هدف تعادل الاسماعيلي

64″ ???? تغييران في الزمالك بنزول فرجاني ساسي وأشرف بنشرقي بدلاً من إمام عاشور وشيكابالا.

67″ ???? بطاقة صفراء للاعب الاسماعيلي حسين السيد.

72″ ???? تغييران في الاسماعيلي بمشاركة “نادر رمضان وعمر الوحش” بدلاً من عبد الله جمعة عواد وشيلونجو.

75″ ???? بطاقة صفراء للاعب الاسماعيلي عماد حمدي.

86″ ???? تغييران في الزمالك بمشاركة مروان حمدي وحميد أحداد بدلاً من أحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري.

88″ ⚽️ جووووووووووووووووووووووووووول …هدف عالمي عالمي من فرجاني ساسي!!

…هدف عالمي عالمي من فرجاني ساسي!! 89″ ???? فرجاني ساسي تلقى تمريرة من يوسف أوباما على خط ال18، وبلمسة واحدة أطلق ساسي تصويبة قوية بباطن القدم ذهبت مباشرة في المقص الأيسر صعبة بل مستحيلة على حارس المرمى محمد فوزي..

91″ ???? طارق حامد يحصل على بطاقة صفراء هي الأولى لنادي الزمالك اليوم مقابل 5 بطاقات للدراويش.

95″ ???? بطاقة صفراء ثانية وطرد للاعب الاسماعيلي حسين السيد

96″ صافرة نهاية المباراة بفوز الزمالك

الزمالك يواصل الابتعاد عن الاهلي في صدارة جدول ترتيب الدوري

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