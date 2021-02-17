بث مباشر | مشاهدة مباراة يوفنتوس وبورتو في دوري أبطال أوروبا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “يوفنتوس وبورتو” في أهم مباريات اليوم الأربعاء 17-2-2021 ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ينقل بث مباشر مباراة “يوفنتوس وبورتو” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”، كما ينقل على قناة سكاي سبورت 2 الألمانية، وقناة بي تي سبورت 2 البريطانية.

وتقام مواجهة يوفنتوس وبورتو على ملعب الدراجاو، بإدارة من الحكم الإسباني “كارلوس ديل سيرو غراندي”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

صعد نادي بورتو إلى دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما احتل المرتبة الثانية في المجموعة الثالثة، حيث تعثر مرتين فقط أمام مانشستر سيتي، خسر أمامه ذهابًا وتعادل إيابًا، وانتصر في 4 مباريات.

وعلى الرغم من سجله الجيد في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، فقد تعادل “بورتو” في أربع مباريات تنافسية متتالية، وتنازل عن هدف التعادل بعد الدقيقة 90 في اثنتين من الثلاثة الأخيرة، ومع ذلك، لم يخسروا على أرضهم في 13 مباراة متتالية في جميع المسابقات (فاز في 10، وتعادل في 3)، بما في ذلك جميع مبارياته الثلاثة في دوري أبطال أوروبا التي أقيمت في معقله “الدراجاو”، انتصر مرتين وتعادل مرة.

على الجانب الآخر، صعد يوفنتوس إلى دور الـ16 على رأس المجموعة السابعة، بعدما حقق 5 انتصارات، وخسر مباراة واحدة وكانت في الجولة الثانية أمام “برشلونة”، وسجل البيانكونيري 14 هدفًا ودخل مرماه 4 أهداف.

ولن تشكل مباراة بورتو في الدراجاو تهديدًا حقيقيًا على يوفنتوس، حيث فازوا في ستة من آخر ثماني مباريات خارج أرضهم، وحافظوا على نظاقة شباكهم 5 مرات من تلك المواجهات السابقة، وهو ما حققه ايضًا في جميع مبارياته الثلاثة خارج ميدانه في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

يذكر ان يوفنتوس اصطدم ببورتو في نفس الدور من نسخة دوري أبطال أوروبا 2016/2017، ونجح في تجاوز الفريق البرتغالي بعدما فاز عليه في الدراجاو بهدفين نظيفين، قبل ان ينتصر عليه إيابًا بهدفٍ دون رد.

بورتو 1-0 يوفنتوس

???? ملعب الدراجاو (بورتو-البرتغال)

???? دوري أبطال أوروبا (ذهاب دور ال16)

جارية الآن

بث مباشر بورتو يوفنتوس

أهلاً بكم في بث مباشر بورتو يوفنتوس لحساب ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا 2021/2020

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أصحبكم في هذا البث المباشر “محمود ماهر” من مركر البث المباشر بموقع الخليج 365

تشكيلة يوفنتوس: فوجيتش تشيزني دانيلو – دي ليخت – كيليني – أليكس ساندرو – فيديريكو كييزا – آدريان رابيو – رودريجو بينتانكور – ويستون مكيني – ديان كولوسيفسكي – كريستيانو رونالدو

فوجيتش تشيزني دانيلو – دي ليخت – كيليني – أليكس ساندرو – فيديريكو كييزا – آدريان رابيو – رودريجو بينتانكور – ويستون مكيني – ديان كولوسيفسكي – كريستيانو رونالدو تشكيلة بورتو: أغوستين مارشيسين زيدو سانوسي – بيبي كليبر – مبيمبا – ويلسون مانافا – أوتافيو – سيرجيو – أوليفيرا – ماتيوس أوريبي – جيسيوس كورونا – مهدي طارمي – موسى ماريجا

أغوستين مارشيسين زيدو سانوسي – بيبي كليبر – مبيمبا – ويلسون مانافا – أوتافيو – سيرجيو – أوليفيرا – ماتيوس أوريبي – جيسيوس كورونا – مهدي طارمي – موسى ماريجا الشوط الأول

1″ صافرة بداية المباراة..

1″ ضغط مبكر على حائزة الكرة من لاعبي بورتو..

2″ ⚽️ جوووووووووووووووووووووووووووووول …هدف مبكر لبورتو عن طريق المهاجم الإيراني طارمي ، بعد استغلال ناجح لهفوة فادحة مشتركة بين تشيزني ومدافع اليوفي ماتياس دي ليخت.

…هدف مبكر لبورتو عن طريق المهاجم الإيراني طارمي ، بعد استغلال ناجح لهفوة فادحة مشتركة بين تشيزني ومدافع اليوفي ماتياس دي ليخت. 3″ يا لها من بداية للمدرب سيرجيو كونسيساو أمام بيرلو

10″ ضغط قوي للغاية من جانب عناصر بورتو في وسط ملعب يوفنتوس .. فريق السيدة العجوز لا يمكنه الخروج بالكرة بسهولة من الخلف، هذا يتطلب عودة رونالدو وكولوسيفسكي لخط الوسط للمساعدة على بدء الهجمة..

23″ أووووووووووووه…لاعب بورتو سيرجيو أوليفيرا يطلق تصويبة قوية لكن دي ليخت يبعدها بقدمه إلى ركنية..

23″ الهجمة الماضية كانت بسبب هفوة فادحة من تشيزني..

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