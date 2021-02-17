وكيل أعماله: “مسيرة بيل اقتربت من نهايتها”

لا يشارك النجم الويلزي جاريث بيل بالكثير من المباريات مع فريقه الجديد القديم توتنهام الإنجليزي، لانه اقترب من نهاية مسيرته المليئة بالالقاب، بحسب ما ذكر وكيل أعماله جوناثان بارنيت الأربعاء.

وكان الجناح السريع قد عاد إلى توتنهام على سبيل الإعارة من ريال مدريد الاسباني في سبتمبر الماضي.

لكن اللاعب الأعسر البالغ 31 عامًا شارك مرتين فقط من أصل 22 مباراة في تشكيلة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

وشكّك مورينيو الأسبوع الماضي بتعليق لبيل على وسائل التواصل الإجتماعي أعتبر فيه أنه بصحة جيدة، برغم عدم توافره لخوض مباراة في مسابقة الكأس خسرها فريقه ضد إيفرتون.

وعن سبب عدم مشاركة جاريث بيل كثيرًا بعد عودته إلى توتنهام، قال بارنيت في مؤتمر أعمال حول صناعة كرة القدم “أقترب من نهاية مسيرته. حقًا، يجب أن تسألوا مورينيو عن ذلك”.

ودافع بارنيت عن مشوار لاعبه الإحترافي المتوج مرتين بلقب الدوري الإسباني وأربع مرات في دوري أبطال أوروبا “عندما يقولون ماذا حصل له؟ لقد أحرزا ألقابًا في الخارج أكثر من اي لاعب بريطاني في التاريخ”.

تابع “لقد حقق مكاسب مادية وفيرة ويملك ما يكفي من المال لبقية حياته. طريقة عيشه جيدة، وهذا ما حصل له”.

وإنضم بيل إلى توتنهام بعمر السابعة عشرة قادمًا من ساوثمبتون في 2007، قبل أن ينتقل بصفقة ضخمة إلى سانتياجو برنابيو بعدها بست سنوات.