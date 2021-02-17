رغم كوارثه..أليسون بيكر يحقق رقمًا مميزًا مع ليفربول

حقق حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، أليسون بيكر رقمًا مميزًا، بعد فوز الريدز على لايبزيج الألماني، مساء أمس الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحقق ليفربول فوز ثمين خارج الديار على لايبزيج بنتيجة (2-0)، في ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، ليضع قدمًا في ربع نهائي البطولة، التي فاز بنسختها في موسم 2018/19.

ونشر ليفربول تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، تويتر، تفيد بأن الحارس البرازيلي أليسون بيكر حافظ على نظافة شباكه للمرة رقم 50 مع الفريق، منذ انضمامه للريدز في صيف 2018.

وتعرض أليسون للعديد من الانتقادات خلال الفترة الماضية، بعدما ارتكب عدة أخطاء في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز تسببت في هزيمة ليفربول.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب بين ليفربول ولايبزيج، يوم 10 مارس المقبل، بملعب آنفيلد، علمًا بأن الفريق الألماني يحتاج لتسجيل هدفين على الأقل لمعادلة نتيجة الذهاب.