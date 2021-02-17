فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة الترجي وشبيبة القيروان في الدوري التونسي

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب لأهداف مباراة “الترجي وشبيبة القيروان” في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 17-2-2021 ضمن مؤجلات الجولة السادسة من الدوري التونسي.

نقل بث مباشر مباراة “الترجي وشبيبة القيروان” على قناة الوطنية التونسية 1، وانطلقت صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 14:00 بتوقيت تونس، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية.

اكتسح نادي الترجي مضيفه “شبيبة القيروان” بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت ظهر اليوم على ملعب “حمدة العواني”.

واحرز المهاجم “نسيم بن خليفة” هدف الترجي الأول عند الدقيقة (60)، قبل ان يسجل المهاجم الإيفواري “ويليام توغي” الهدف الثاني في الدقيقة (72)، وبعدها بثلاث دقائق أضاف “أنيس البدري” الهدف الثالث لباب سويقة.

وبهذا الانتصار رفع الترجي رصيده إلى 34 نقطة في صدارة جدول الترتيب، وبفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه “النجم الساحلي” الذي سيواجه الصفاقسي لحساب الجولة 13.

في المقابل ظل “شبيبة القيروان” في المركز الأخير بجدول الترتيب بعدما تجمد رصيده عند نقطتين، جمعهما من تعادلين بعد مرور 13 جولة.

..