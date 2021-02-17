فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة الشباب والفتح في الدوري السعودي اليوم

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب اهداف مباراة الشباب والفتح، في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 17-2-2021 ضمن الجولة 19 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

أوقف الفتح صحوة مضيفه الشباب ببطولة الدوري بعدما تغلب عليه 2 / 1 اليوم الأربعاء، على استاد الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب.

رغم الخسارة، ظل الشباب، الذي فاز في مبارياته الأربع الأخيرة بالمسابقة، متربعا على صدارة ترتيب البطولة برصيد 38 نقطة، بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه الأهلي، الذي ربما يقلص الفارق إلى نقطة واحدة فقط، حال فوزه على ضيفه العين في وقت لاحق اليوم بالمرحلة ذاتها.

في المقابل، ارتفع رصيد الفتح، الذي حقق انتصاره الثاني على التوالي في المسابقة، إلى 25 نقطة في المركز التاسع.

وبادر الشباب بالتسجيل خلال الشوط الأول عن طريق كريستيان خوانكا في الدقيقة 43، لكن كريستيان كويفا تعادل للفتح في الدقيقة 67، فيما تكفل ميتشيل تي فريدي بتسجيل الهدف الثاني للفتح في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

نقل بث المباشر مباراة “الشباب والفتح” على قناة السعودية الرياضية 3، بصوت المعلق الرياضي السعودي “عبدالله الحربي”.

دخل نادي الشباب مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعدما اكتسح النصر برباعية نظيفة في الجولة الماضية، ليصبح دون خسارة للمباراة التاسعة على التوالي في الدوري السعودي، حيث انتصر في 7 مناسبات، وتعادل مرتين، ليعادل آخر أطول سلسلة “لا هزيمة” حققها، وكانت في أكتوبر 2017.

في المقابل، حقق الفتح انتصاره الثالث في الجولة الماضية من آخر 12 مباراة لعبها في الدوري السعودي، وجاء على حساب العين، بينما تعادل في 3 مناسبات، وتلقى 6 هزائم.

إليكم اهداف المباراة

هدف تقدم الشباب “جوانكا”

هدف التعادل للفتح “كويفا” 1-1

هدف الفتح الثاني “تي فريدي” 2-1

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