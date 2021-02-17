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سعادة في ريال مدريد بعد سقوط برشلونة أمام باريس سان جيرمان

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أحمد حمدي 0 تبليغ

شاهد مسؤولو الإسباني مباراة مواطنه ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء أمس الثلاثاء، من أجل متابعة مهاجم الأخير كيليان مبابي، بشكل خاص.

وسجل مبابي ثلاثية (هاتريك) في شباك برشلونة خلال الفوز الكبير بنتيجة (4-1)، على أرضية ملعب “كامب نو، في ذهاب دور الـ16 من بطولة .

ومن المعروف أن مبابي (22 عامًا)، هدفًا ثمينًا لريال مدريد، الذي يسعى لتدعيم صفوفه بمهاجم فتاك صاحب إمكانات تهديفية عالية، منذ رحيل النجم البرتغالي ، في صيف 2018.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية والمقربة من ريال مدريد، فإن أداء مبابي لم يكن مفاجئًا لمسؤولي النادي الملكي، الذين كانوا سعداء به وهو يتسبب في كوابيس لدفاع برشلونة.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، وهو ما سيدفع ريال مدريد لمحاولة ضمه، في الميركاتو الصيفي المقبل، أو الانتظار حتى نهاية عقده للحصول على خدماته مجانًا.

حالة من الفرح في ريال مدريد بعد هاتريك مبابي في شباك برشلونة.. – صور Afp

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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