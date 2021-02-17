سعادة في ريال مدريد بعد سقوط برشلونة أمام باريس سان جيرمان

شاهد مسؤولو ريال مدريد الإسباني مباراة مواطنه برشلونة ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء أمس الثلاثاء، من أجل متابعة مهاجم الأخير كيليان مبابي، بشكل خاص.

وسجل مبابي ثلاثية (هاتريك) في شباك برشلونة خلال الفوز الكبير بنتيجة (4-1)، على أرضية ملعب “كامب نو، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المعروف أن مبابي (22 عامًا)، هدفًا ثمينًا لريال مدريد، الذي يسعى لتدعيم صفوفه بمهاجم فتاك صاحب إمكانات تهديفية عالية، منذ رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في صيف 2018.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية والمقربة من ريال مدريد، فإن أداء مبابي لم يكن مفاجئًا لمسؤولي النادي الملكي، الذين كانوا سعداء به وهو يتسبب في كوابيس لدفاع برشلونة.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، وهو ما سيدفع ريال مدريد لمحاولة ضمه، في الميركاتو الصيفي المقبل، أو الانتظار حتى نهاية عقده للحصول على خدماته مجانًا.