تعرف على جدول ترتيب الدوري السوري الممتاز بعد نتائج مباريات اليوم الاربعاء 17 فبراير 2021 في الجولة 16.

شهد جدول مباريات اليوم 17-2-2021، 6 مواجهات في الجولة 16 من الدوري السوري، وانطلقت صافرة بداية المباريات الست في نفس التوقيت (12:00 جرينتش).

تعادل متصدر ترتيب الدوري السوري نادي “الجيش” مع صاحب المركز الرابع “الكرامة” بنتيجة (1-1)، ليظل للجولة الثانية على التوالي دون انتصار بعد تعادله في الجولة الماضية ايضًا أمام “الطليعة”.

واستغل صاحب المركز الثاني “تشرين” تعثر الجيش، ليقلص الفارق إلى نقطة واحدة، بعدما انتصر على متذيل الترتيب “الفتوة” بهدف مقابل لا شيء.

أما صاحب المركز الثالث “حطين” فقد انتصر على السابع “جبلة” بهدفين مقابل هدف واحد، وتعادل صاحب المركز الخامس “الوحدة” مع التاسع “الوثبة” بنتيجة (1-1).

كما تعادل صاحب المركز السادس الطليعة مع “الحرجلة” الذي يتواجد في المركز الحادي عشر بنتيجة (1-1)، وكذا تعادل صاحب المركز الثامن “الاتحاد” مع “الحرية” بنتيجة (0-0).

ترتيب الدوري السوري بعد نتائج مباريات اليوم في الجولة 16

1-الجيش 35 نقطة – لعب 16.

2-تشرين 34 نقطة – لعب 16.

3-حطين 33 نقطة – لعب 16.

4-الكرامة 32 نقطة – لعب 16.

5-الوحدة 29 نقطة – لعب 16.

6-الطليعة 24 نقطة – لعب 16.

7-جبلة 20 نقطة – لعب 16.

8-الاتحاد 20 نقطة – لعب 16.

9-الوثبة 19 نقطة – لعب 16.

10-الشرطة 18 نقطة – لعب 16.

11-الحرجلة 11 نقطة – لعب 16.

12-الساحل 8 نقاط – لعب 16.

13-الحرية 8 نقاط – لعب 16.

14-الفتوة 5 نقاط – لعب 16.

..