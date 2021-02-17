رسميًا | الاتحاد الاسيوي يحدد موعد استئناف مباريات تصفيات المونديال وكأس آسيا بنظام التجمع

سيُرحّل الاتحاد الاسيوي لكرة القدم أكثرية المباريات المتبقية من الدور الثاني للتصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023، إلى ونيو المقبل بنظام التجمع بسبب تداعيات فيروس كورونا، بحسب ما ذكر مصدر قاري لوكالة فرانس برس الاربعاء.

وتأجلت الجولات المتبقية من الدور الثاني المجمّدة مبارياته منذ 2019، أكثر من مرة، آخرها في نوفمبر الماضي لفترتين في مارس يونيو 2021.

لكن بسبب التداعيات المرهقة المستمرة لكورونا “ستقام الأكثرية الساحقة من المباريات المتبقية بنظام التجمع بين 3 و15 يونيو” بحسب المصدر.

أضاف “طلب الاتحاد الاسيوي الاطلاع على رأي الاتحادات الوطنية حول موعد خوض مشوار منتخباتها في التصفيات المشتركة، للوقوف على الصورة النهائية لتحديد موعد التصفيات.. عدد محدود من المباريات قد يقام في مارس، وستقام الجولات المتبقية في 3 و7 و11 و15 يونيو”.

تابع “اذا تقدمت اكثر من دولة بطلب استضافة، تحصل مفاضلة بينها في ما يتعلق الضمانات، عدم اخضاع الوفود للحجر والتسهيلات المقدمة”.

وسيصدر الجدول الجديد من المباريات عبر لجنة المسابقات ويتم تبليغه للاتحاد الدولي “فيفا”، ثم يرسل الاتحاد القاري في 19 الجاري دعوات للدول الراغبة بالاستضافة، مع موعد 5 مارس كآخر مهلة لتقديم الطلبات قبل أن يتم الاعلان عن المستضيفين في الخامس عشر منه.

ومنح الاتحاد الاسيوي الحقوق التجارية للدول المضيفة مقابل النفقات التي ستتكبدها جراء الاستضافة.

– رغبة عراقية وإماراتية –

وتقام مباريات الدور الثاني بين 40 منتخبا موزعين على 8 مجموعات، بحيث يتأهل المتصدر وأفضل أربعة منتخبات في مركز الوصافة الى الدور الثالث، حيث توزع المنتخبات الـ12 على مجموعتين يتأهل منها أول اربعة الى المونديال ويخوض الخامس ملحقًا بين القارات.

وأعلن الاتحاد الاماراتي للعبة في موقعه الرسمي الأربعاء أن الاتحاد القاري ارجأ مباريات المجموعة السابعة التي تضم أيضًا اندونيسيا وفيتنام وتايلاند وماليزيا.

قال محمد الظاهري الأمين العام للاتحاد في بيان “تمسكنا في اقامة مباراتي شهر مارس أمام ماليزيا يوم 25 في الإمارات وأمام أندونيسيا يوم 30 من الشهر ذاته في أندونيسيا، إلا أن القيود المفروضة في الدولتين حالتا دون ذلك”.

وتابع “أكد ممثل الاتحاد الماليزي أن الأجراءات الاحترازية في بلده تمنعهم من السفر خارج البلاد خلال هذه الفترة، كما هو الحال لأندونيسيا التي تفرض فترة حجر صحي بشكل اجباري”.

واكد الظاهري ان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم “قرر أقامة التصفيات وبشكل رسمي في شهر يونيو بنظام التجمع مع فتح باب تقديم طلبات الاستضافة”.

وكشف أن الاتحاد الإماراتي “سيتقدم بطلب الاستضافة لاحقية منتخبنا الوطني الذي كان من المفترض ان يخوض 4 مباريات حاسمه، منها 3 على أرضه”.

وكان امين عام الاتحاد السوري لكرة القدم ابراهيم أبا زيد قال لوكالة فرانس برس الثلاثاء “كانت الفكرة إقامة المباريات المتبقية لمجموعتنا وباقي المجموعات أيضًا على طريقة التجمع بإحدى الدول وهو مقترح معظم الدول نتيجة الوضع الصحي لفيروس كورونا وإغلاق بعض الدول لحدودها”.

ودخل العراق على خط سباق استضافة مجموعته الثالثة التي تضم إيران والبحرين وهونغ كونغ وكمبوديا مع اعلان الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي لكرة القدم رغبتها باقامة التجمع في مدينة البصرة.

وذكرت الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي أن “العراق تقدم بطلب رسمي الى الاتحاد الاسيوي لاستضافة التجمع إلى جانب البحرين وإيران اللتين تقدمتا بطلب الاستضافة”.

واضافت “ننتظر قرار الاتحاد الآسيوي الذي يفاضل بين الدول التي تقدمت بطلب استضافة تجمع استكمال التصفيات”.

ولم تبد الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي أي تحفظ في حال أقامة التجمع في إيران او البحرين.