تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم في الجولة 14، والتي أفتتحت يوم أمس الثلاثاء 16 فبراير بمباراة ربحها مصر المقاصة أمام مضيفه البنك الاهلي.

ويتصدر الزمالك والاهلي قمة ترتيب الدوري المصري بعدد مباريات أقل من باقي الأندية، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر من 9 مباريات فقط، وهو أقل فريق لعب جنبًا إلى الاهلي الذي انشغل بمشاركته في كأس العالم للأندية “قطر 2020”.

ولعبت اليوم الاربعاء ثلاث مباريات في الجولة الـ 14 الأولى بين المقاولون العرب وأسوان على ملعب الأول “الجبل الأخضر” بإدارة الحكم أحمد جمال، وانتهت بفوز مثير لعملاق الصعيد بهدف دون رد.

والثانية بين سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري في نفس التوقيت مع مباراة الإنتاج الحربي وغزل المحلة.

وفي لقاء المقاولون وأسوان، سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب “عبد العزيز موسى” بعد أول دقيقتين فقط من صافرة بداية الشوط الأول، وأخفق بعدها فريق ذئاب الجبل من تعويض تأخره، ليبقى في دائرة الأندية المُهددة بالهبوط هذا الموسم أمثال “البنك الأهلي والإنتاج الحربي والإسماعيلي ووادي دجلة”.

وهرب نادي أسوان من صراع الهبوط مؤقتًا بفضل فوزه على فريق المدرب عماد النحاس، ليتقدم للمركز الـ 12 برصيد 14 نقطة بفارق 5 نقاط واضحة عن مراكز الهبوط.

كما كسر أسوان سلسلة النتائج السلبية التي طاردته على مدي ثلاثة أشهر مضت “ديسمبر ويناير وفبراير”، إذ خسر 4 مرات متتالية أمام المصري البورسيعدي والجونة والاسماعيلي ومصر المقاصة، وتعادل في 6 مباريات متتالية أمام غزل المحلة والزمالك ووادي دجلة وسيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي.

ولم يحقق أسوان الفوز في أي مباراة بمنافسات الدوري المصري منذ فوزه الصعب على طلائع الجيش 1/2 يوم 16 ديسمبر 2020، لحساب الجولة الثانية.

وتستكمل الجولة الـ 14 من الدوري المصري يوم 21 فبراير الجاري بمباراة بين الإسماعيلي وإنبي، وفي اليوم التالي يستضيف سموحة نظيره المصري البورسعيدي، وفي يوم 25 منه سيحل الجونة ضيفًا على بيراميدز.

وتختتم الجولة 14 من الدوري المصري يومي 28 فبراير و1 مارس بمباراتين، الأولى بين الأهلي والجيش، والثانية بين وادي دجلة والزمالك.

والتالي ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم في الجولة 14