فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري We

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب اهداف مباراة الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز، في إحدى مباريات اليوم الأربعاء 17-2-2021، ضمن الجولة 14.

أهدر الاتحاد السكندري فرصة التقدم فى جدول ترتيب الدوري عقب تعادله أمام مضيفه سيراميكا كليوباترا 1-1، وشهد اللقاء إهدار زعيم الثغر ضربة جزاء فى الدقيقة 85 من زمن المباراة.

وتقدم الاتحاد فى الدقيقة 24 عن طريق اللاعب “كريم الديب”، قبل ان يخطف سيراميكا كليوباترا هدف التعادل عن طريق اللاعب “شريف دابو” فى الدقيقة 73.

بهذا التعادل، رفع سيراميكا كليوباترا رصيده الى النقطة 20 وتقدم الى المركز الرابع في جدول الترتيب، جمعها من 12 مباراة، انتصر في 5 مناسبات، وتعادل في 5، وتلقى 4 هزائم، وسجل لاعبوه 16 هدفًا، واهتزت شباكه 12 مرة.

فى المقابل، رفع الاتحاد السكندري رصيد الى النقطة 15 نقطة وتراجع الى المركز الحادي عشر، جمعها من 10 مباريات، فاز في 4 لقاءات، وتعادل في 3، وخسر في 3 مناسبات، وسجل لاعبوه 12 هدفًا، واستقبلت شباكه 13، وللفريق 3 مباريات مؤجلة.

نقل بث مباشر مباراة الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا على قناة أون تايم سبورتس 2، بصوت المعلق الرياضي المصري “مؤمن حسن”.

واقيمت مواجهة الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا على ملعب السويس الجديد، بإدارة من الحكم المصري “أحمد الغندور”، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية.

ويسير نادي سيراميكا كليوباترا في سلسلة من النتائج الإيجابية، حيث حقق ثلاثة انتصارات، وتعادلين فى 6 مباريات خاضها في الدوري المصري.

في المقابل، فاز نادي الاتحاد على الإسماعيلي في الجولة 11 ضمن مؤجلاته، ويتبقى له 3 مباريات أمام “أسوان، إنبي، وغزل المحلة”، وتم تقديم مواعيد هذه المباريات بعدما ضرب فيروس كورونا صفوف الفريق السكندري.

إليكم اهداف المباراة

..